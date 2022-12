Carnes encarecen la cena navideña del 2022: ¿cuánto subió de precio la res, el pollo y el cerdo?

Quienes hayan notado que las visitas a la carnicería o al supermercado para comprar productos cárnicos durante el año le han salido más caras, no es por mera casualidad. Este 2022, algunos cortes han aumentado su precio hasta en 20% en comparación con el 2021, y no se prevé una disminución en los costos; al menos no en un futuro cercano.

