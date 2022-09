Víctor Carvajal, ministro del MAG: Hay una necesidad de transparentar los mercados y modernizar la comercialización

Ministro de Agricultura: 'Hay espacio de mejora en los mercados por medio de la tecnología' El nuevo ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, comenta sobre sus prioridades en esta cartera en un contexto en el cual el país busca más apertura comercial.

Transparentar los mercados agrícolas, crear formas de comercializar más modernas, como las subastas electrónicas; y buscar una mejor formación de precios son parte de las ideas con las cuales llega el economista Víctor Carvajal Porras al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Carvajal sustituyó a la exministra Laura Bonilla, quien renunció el 9 de setiembre pasado de manera súbita por “asuntos personales”, según indicó Casa Presidencial, en un comunicado de prensa.

El nuevo ministro, quien era presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), llega al MAG en una coyuntura compleja en la cual la actividad cumplió, en julio pasado, seis meses consecutivos de caídas en su producción interanual.

Además, se está en medio de la implementación de la llamada Ruta del Arroz, mediante la cual el Gobierno bajó los aranceles a la importación del grano, se levantó la restricción al ingreso de aguacate Hass mexicano y se anunció la negociación de nuevos tratados comerciales.

Sobre sus ideas y estos temas conversó el nuevo ministro con La Nación, el 16 de setiembre pasado, en su despacho.

–¿Cuál es su misión? ¿Qué le dijo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, que tenía que lograr? Copiado!

–El sector, en particular, está en este momento con un problema de recesión, estamos a las puertas de más apertura comercial, hemos notado un abandono de las políticas públicas en el sector y hay varios temas que no están cubiertos.

”Tal vez las prioridades, en principio, son muy sencillas: solucionar el registro de agroquímicos, democratizar la posibilidad de que los agricultores luchen en igualdad de condiciones (a nivel internacional).

”Me parece que el sector amerita una modernización, podríamos decir: el esquema de tantas juntas directivas y tantas autonomías parece que no ha rendido frutos.

”Hay un tema que es de vital importancia para el Gobierno, no propiamente del Cenada (Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos) porque lo estamos viendo en un espectro más amplio, sino en los mercados: hay una necesidad imperiosa de transparentar esto, crear formas de comercializar más modernas, más transparentes y que también nos generen más insumos y más información para controlar, a su vez, la oferta.

“En este momento, la información que dispone la institución para saber qué se está demandando en el mercado tal vez no es la más robusta o más completa que nos permita, también, posicionar la oferta productiva.

”El sector está necesitado de una política pública que genere un impacto positivo no solo en la vida de los productores, y la generación de empleo que eso lleva, sino que fomente realmente lo que nosotros queremos producir, cuáles son los productos que nosotros vamos a impulsar para la distribución de la riqueza, mayor generación de empleo formal y otra serie de cosas que han venido postergándose”.

–En el contexto de la salida de doña Laura Bonilla, le consulto si de parte del sector hay una molestia, no tanto con la forma de gerenciar de la exministra, sino con la política del Gobierno (liberalización del mercado del arroz, el ingreso del aguacate, acercamiento con la Alianza del Pacífico). Copiado!

–Valoro que hay una necesidad marcada de los agricultores de ciertos aspectos a solucionar. Siempre tengo presente que un agricultor me decía, cuando estaba yo trabajando en el Régimen Especial Agropecuario, que él no quería que le regalaran nada, solo que lo dejaran trabajar. Y nosotros los tenemos atados de manos y de pies, no les damos financiamiento correcto y efectivo, un agricultor se acerca a una oficina del banco y no le va muy bien.

”Por otro lado, no les permitimos competir con el tema de los agroquímicos y demás, tenemos una serie de intermediación que también les afecta y les resta posibilidad de colocar sus producto a un buen precio.

”Entonces hay que valorarlo. Lo del arroz es bastante particular, tenemos un asunto de productividad, en Costa Rica no tenemos las horas luz que hay en otros países y las condiciones para producir lo que se produce en otros países. Naturalmente, está la seguridad alimentaria, sin duda el esquema vigente es un tema de Gobierno y hay que darle continuidad al proyecto”.

–Por las señales que se han dado en estos primeros días, la línea (del Gobierno) va hacia la apertura, competencia, transparencia de mercados. ¿Hay otros elementos que usted agregaría ahí? Copiado!

–La línea que veo que debemos trabajar bastante es la de apoyar al productor con transferencia tecnológica, con financiamiento que les facilite a ellos capital de trabajo.

”También generarles capacitación constante, actualización, semillas de calidad, y trabajar en mercados para productos que ellos puedan cultivar con un mercado cierto. Hoy podríamos estar trabajando en impulsar un producto en específico que no tiene mercado y nadie lo va a comprar, entonces, ¿qué estamos haciendo?, tal vez una política errada”.

-¿Hay algunos sectores que usted considere prioritarios en este momento? Copiado!

–Tal vez la industria del cáñamo por estar ingresando; la parte productiva del cáñamo es de bastante interés, va a llevar una investigación importante, también va a generar una inyección de recursos, y nos parece que podría ser una opción muy rentable para muchos agricultores que hoy están en un cultivo no tan rentable.

”De ahí en fuera, todos los sectores, todas las actividades, son importantes por igual y debemos trabajar en generarles las posibilidades de comercialización, los espacios de comercialización para que ellos puedan vender sus productos, y la modernización del agro necesariamente pasa por un tema que es medular, los agroquímicos”.

–El subsidio a los arroceros, que ustedes plantearon, ¿cómo avanza? Copiado!

–He estado teniendo acercamientos con los productores de arroz, esperamos continuar para allanar un paso adicional que tenemos que dar con ellos.

–En la ruta del arroz han pensado algo propiamente de la institucionalidad del sector, en Conarroz, alguna modificación. Tengo entendido que el MAG y el MEIC participan en la junta directiva. Copiado!

–A lo mejor hay que verlo en un sentido más amplio, naturalmente hay un dinero que se cobra de manera obligatoria, un impuesto que va destinado a Conarroz (Corporación Arrocera Nacional), en Conarroz hay una participación privada con mayoría. Solo dos votos tiene el Gobierno, el ministro o viceministro del MEIC y el ministro o viceministro del MAG, y entonces eso pone los fondos públicos en manos de los interesados, entonces me parece que hay que generar una discusión sobre si ese el camino de la política pública que deberíamos estar haciendo.

–Usted mencionó el Cenada, que el Presidente de la República había propuesto una especie de intervención para ver si hay problemas de distorsión de precios. ¿Me podrían explicar qué es lo que están viendo en el Cenada y hacia dónde les gustaría modificarlo para hacerlo más transparente? Copiado!

–El Cenada viene trabajando igual desde hace muchos años y creo que las tecnologías y todo ha variado mucho y hay espacio de mejora de los mercados por medio de la tecnología y es en lo que en particular nosotros nos estamos proyectando, tal vez en un inicio en un mercado como el Chorotega, nos podría funcionar y luego ya una aplicación más importante en el mercado Cenada, en Heredia.

-¿Qué tecnología aplicarían? Copiado!

–Hay muchas formas de crear subastas digitales, por ejemplo. Entonces hay muchas formas también de generar formación de precios y la formación de precios tiene que ser regional, no nacional.

“No podríamos estar pensando que en la región de Guanacaste estemos utilizando un precio de referencia de San José porque en Guanacaste se produce un tipo de producto. Si genera una formación de precios en la región ya están ganando, entonces deberíamos tener unas cuatro o cinco regiones con formación de precios y no solo una”.

–¿Ustedes están interesados en estudiar los márgenes de comercialización? Copiado!

-Sí, es un tema vital para el productor (...) Es algo que tenemos que trabajar y también definir el camino claro hacia los mercados digitales y demás cuestiones que nos van a ayudar muchísimo en la incorporación de muchos productores a nuevas tecnologías.

-En el caso del avance con el acuerdo de la Alianza del Pacífico, y del TLC con Ecuador, ¿cuáles sectores considera sensibles y cómo planean apoyarlos? Copiado!

–El proceso está iniciando y hay que darle continuidad, tenemos que formar parte también de la atención a estos sectores, y de las organizaciones y ya cuando tengamos el mapeo más claro de todo esto podríamos estar hablando de cuáles son los sectores a los cuales hay que darles más apoyo.

-¿Se ha reunido con sectores productivos? Copiado!

–Esta semana ha sido la primer semana en el despacho, estoy terminando de acomodarme. Espero la próxima semana comenzar a conversar más con la representación de los sectores.