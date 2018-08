“Él (Luis Alonso Naranjo) tiene un enredo. Mire, Restauración Nacional pagó a los medios de comunicación los tiempos, ahora, ¿cuál es el contenido? yo desconozco en este momento qué pasaron aquí, qué pasaron allá, quién era, quién lo produjo, etc, etc. Ellos tienen un problema de legalidad porque ellos tienen que demostrar todo eso donde lo pasaron, quién lo recibió, etc, etc. Yo no puedo precisar de quién era un anuncio o de quién era algo que se pasó en las redes, eso es imposible, quién es el autor. A usted le llega ahí un videito y qué se yo y le gustó y usted lo pasa, pero usted ni se imagina quién lo hizo o quién no lo hizo", dijo Avendaño ante una consulta de este medio.