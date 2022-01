¿Tiene un hijo entre 8 y 10 años? Ya podría llevarlo a vacunar contra la covid-19

A partir de este miércoles 19 de enero, todo niño de 10 años podrá recibir la dosis contra la covid-19 en Costa Rica, con solo acudir con uno de sus padres a su centro de vacunación. Ellos podrán ser inoculados al mismo tiempo que se avanza con la inmunización de los de 11 años y de quienes tienen enfermedades de fondo que los exponen más a complicaciones en caso de infectarse.

Además, se autorizó a las áreas de salud a que si los viernes tenían sobrantes de dosis podrían activar un plan de contingencia y recibir incluso a menores de 8 y 9 años.

Leandra Abarca y Diana Paniagua, encargadas del proceso de vacunación por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indicaron que la reducción en el rango de edad permitirá ampliar el grupo de niños protegidos contra esta enfermedad que, si bien en ellos no es tan grave como en los adultos, esto no significa que no tenga consecuencias para los menores.

Esta vacuna consta de dos dosis que se ponen con 21 días de diferencia. (Roberto Carlos Sanchez)

La vacunación en niños comenzó el pasado lunes 10 de enero. En su primera semana se colocaron 18.519 primeras dosis, además de 50 segundas inyecciones a niños que recibieron la primera fuera del país.

Así, el 10% de esta población ya comenzó su esquema, que consta de dos dosis distanciadas por 21 días.

Se administra el producto que las compañías Pfizer y BioNTech diseñaron especialmente para estas edades. Es la misma formulación utilizada en los adultos, pero se utiliza un tercio. Los adolescentes y adultos reciben 30 microgramos de producto, los niños, 10.

La CCSS inyecta este biológico en todas las áreas de salud. Usted puede ver lugares, horas y días de vacunación para todas las edades en https://www.ccss.sa.cr/web/coronavirus/vacunacion.

La meta es inmunizar a 525.491 costarricenses y residentes entre los 5 y los 11 años, grupo que corresponde al 10% de la población nacional. Según los registros de la Caja, 506.972 están pendientes del inicio de su esquema, lo que se dará de forma paulatina conforme lleguen más vacunas.

