En este momento no hay tratamientos específicos para tratar la covid-19. Cuando los pacientes presentan un cuadro en el que requieren de hospitalización, pero no hay terapias destinadas a las complicaciones de la enfermedad se les ofrece la figura de uso compasivo. Este se da cuando no hay opciones de tratamiento y se emplean terapias que aún no están probadas, pero constituyen una esperanza.