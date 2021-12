Ola pandémica actual desciende más rápido que las anteriores

La vacunación no es el único componente en la reducción de casos. El comportamiento de las personas también ayuda a que una ola pandémica descienda más rápido o más lento. (Rafael Pacheco Granados)

Desde setiembre pasado, el número de casos de covid-19 en Costa Rica ha venido en reducción de forma contundente. Un informe de la Universidad Hispanoamericana (UH) dado a conocer este viernes confirma que esta ola se caracteriza por descender más rápidamente que las anteriores.

El médico y epidemiólogo Ronald Evans y su equipo dividieron la cronología del virus en cuatro, según su comportamiento en el país. Estas son las olas pandémicas según los investigadores de la UH:

Un primer impacto del virus a inicios de la pandemia, la cual comenzó en marzo de 2020. Una primera ola que comenzó a mediados de 2020 y culminó en noviembre de ese año. La segunda ola tuvo su pico máximo en mayo de 2021. La tercera ola habría tenido su pico máximo en setiembre pasado y continúa descendiendo.

Este es el comportamiento de las diferentes olas de la pandemia en Costa Rica.

Para los especialistas, este comportamiento se evidencia al ver la velocidad con la que descienden los casos desde que alcanzan un pico máximo. En la ola anterior, cuyo pico fue en mayo, el descenso de los casos fue de un 30% a junio y luego de un 18%, entre junio y julio. En esta ola se observó una caída en contagios del 60% entre setiembre y octubre, y de 75% entre octubre y noviembre.

Estos han sido los casos y la forma de descenso en las dos últimas olas de la pandemia. Gráfico: Universidad Hispanoamericana

Los factores

No solo hay una razón para explicar que la baja en casos sea más rápida en esta ola. Sin embargo, no existe duda de la preponderancia de la vacunación para conseguir este resultado, pues la disminución coincidió con el hecho de haber logrado que la mayor parte de la población tenga al menos una dosis del fármaco contra la covid-19.

Para comienzos de octubre, el 67,21% de los nacionales tenía al menos una dosis y el 44,36% ya tenía ambas. Al llegar noviembre, el 72,66% tenía al menos una dosis, el 54,2% tenía el esquema completo, y, además, ya se contabilizaban 17.800 personas con tres dosis.

La vacunación tuvo su rol no solo en reducir la cantidad de casos, sino también las hospitalizaciones y los decesos. Sin embargo, otros factores que pesan son el uso de las mascarillas, el mantener aforos ilimitados en eventos masivos, y las medidas de higiene.

No obstante, los analistas advierten de que la variante ómicron, caracterizada por ser más contagiosa, podría hacer subir una nueva ola. En este momento, Costa Rica no ha confirmado la presencia de esta variante, pero eso no quiere decir que no esté presente, pues puede haber llegado y aún no haber sido detectada. De ser así, los contagios podrían comenzar a crecer en las próximas semanas.

