No obstante, aún no se tiene claro del todo cómo fue que se originó ese “salto” hacia los seres humanos. Regularmente, los murciélagos son reservorios de los distintos coronavirus, pero también es usual que muten a un animal “intermedio” antes de llegar a las personas. Con el SARS fueron las civetas (mamífero carnívoro pequeño) y con el MERS los camellos. Con el 2091-nCoV aún no se tiene claro.