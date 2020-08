María Luisa Ávila, pediatra infectóloga, exministra de salud y quien también ha participado en la elaboración de ensayos clínicos, difiere de Macaya al considerar que esa experiencia del Clodomiro no es equiparable a una fase I. No obstante, aclara que sin conocer el protocolo que está en valoración por el Comité Ético-Científico de la CCSS no pueden saberse los criterios bajo los cuales se utilizará.