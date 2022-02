¿Cómo distinguir una mascarilla KN95 original de una imitación?

Mascarillas KN95 Mascarillas KN95 para niño y adulto. Foto: Cortesía (Cortesía)

Las mascarillas N95 o KN95 (o sus similares FPP2 o KF94) están siendo muy buscadas por los costarricenses en las últimas semanas. Algunas farmacias reportaron un incremento de hasta 500% en las ventas de este producto, caracterizado por dar una mayor protección contra la variante ómicron del virus causante de la covid-19, que es más transmisible.

Sin embargo, si se compran por Internet o en algunos lugares no especializados, podríamos estar adquiriendo imitaciones o productos de no tan alta calidad. Esto no quiere decir que el implemento no nos vaya a proteger del todo, porque sí tendrá algún nivel de filtración y muy probablemente nos proteja más de lo que hace una mascarilla quirúrgica o una de tela. Sin embargo, ese “blindaje” puede no ser tan alto como el que esperamos.

¿Qué hay que tomar en cuenta para saber cuál mascarilla sí cumple con las características? Especialistas consultados por La Nación y documentos internacionales creados por las compañías que los manufacturan dan algunas claves de qué buscar en un buen equipo de protección personal.

Antes de continuar es necesario hacer una salvedad: ninguna mascarilla es infalible ni nos blindará por completo; ninguna sustituye otras medidas como vacunación con esquema completo (y de ser posible, refuerzo), distanciamiento físico, lugares bien ventilados y correcto lavado de manos.

“Aunque tengamos la mejor mascarilla, si no la complementamos con las otras medidas nuestra protección no va a estar completa. Estas medidas no son solo para protegerme a mí, es para proteger a los otros, es un esfuerzo conjunto”, manifestó Priscilla Arguedas, microbióloga que trabaja con dispositivos médicos.

“Muchas (mascarillas) que están en el mercado que dicen ser KN95 no lo son, más de lo que imaginamos, pero muchas de ellas sí nos brindan la protección básica que necesitamos de uso cotidiano, como para ir al supermercado o a hacer mandados. Y tienen la ventaja de que se ajusta mejor a la cara que las quirúrgicas”, destacó Arguedas.

Las KN95 son similares a las N95, su principal diferencia es que la primera es el estándar chino y la segunda el estadounidense. Además, la KN95 se sujeta con elásticos en las orejas y la N95 se amarra detrás de la cabeza.

Es falsa o imitación si:

No dice KN95

Dice que está aprobada por la FDA; la FDA solo avala las N95, las KN95 son de estándar chino.

No tiene impresa la norma GB2626-2006 o la norma europea.

Tiene aplicaciones como abalorios, lentejuelas, bordados.

Siente que los elásticos son muy holgados.

Es real u original si:

Tiene como mínimo cuatro capas (la mayoría, de hecho, tiene cinco)

Tiene marcas pequeñas, similares a puntos, que funcionan como filtros

La caja, el empaque o un papel que se encuentre dentro de estos debe tener un certificado de efectividad. En él se indica nombre, modelo, fecha de elaboración y de vencimiento.

Tiene impresa la norma GB2626-2006 en la mascarilla, usualmente al lado del nombre KN95, o en la banda elástica. En el caso de las N95 la norma es NIOSH, porque se el estándar estadounidense.

Otras formas de comprobar

Tome una de las mascarillas por los elásticos y vierta agua en su interior. Si el agua se filtra, el nivel de protección es bajo. Esto dejará inutilizable la mascarilla, pero de esta forma comprobará si las demás del paquete tienen ese nivel necesario y podría tomar decisiones sobre si volver a comprar o no.

Respire y concéntrese en ver si la mascarilla se mueve. Si se infla y desinfla con exhalaciones e inhalaciones, no es de la calidad que dice tener.

Si sus lentes se empañan es porque está escapándose más aire.

