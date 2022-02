¿Cómo utilizar correctamente la mascarilla KN95?

Las mascarillas N95 (izquierda) son el estándar estadounidense de mascarillas de alta calidad. (AFP )

Las mascarillas KN95 se han convertido en las más populares en las últimas semanas, por ser las que brindan un mayor nivel de seguridad si se compara con las de tela o las quirúrgicas.

No obstante, la mejor mascarilla no lo protegerá lo suficiente si usted no la utiliza de la manera adecuada. Estos son los aspectos principales

Usar un tamaño adecuado

La microbióloga Priscilla Arguedas recordó que debemos buscar una mascarilla que se ajuste al tamaño de su rostro y evitar que le quede grande o pequeña. Aunque hay tamaños estándares no todos estos tienen las mismas dimensiones. Si nos queda grande, podremos hacer ajustes en los elásticos para mayor seguridad.

“Algunas personas le hacen un nudo, otras, una especie de ‘equis’ lo importante es que sintamos que nos quede bien segura, ni grande, ni pequeña”, manifestó Arguedas.

Seguir las normas de higiene

Antes de colocarla, debemos lavarnos las manos o, si no tenemos agua y jabón disponibles, ponernos alcohol en gel. Al ponernos este implemento debemos tomarlo únicamente de los elásticos, sin tocar otras partes, y asegurarla a la cara con el metal que tiene para la nariz.

Asegurarla al rostro

Además, debemos asegurarnos de que nos cubra nariz, boca y mentón y que no queden huecos entre la mascarilla y la piel. También que no se mueva principalmente cuando hablamos o bostezamos.

Si usted usa lentes y se le empañan, eso quiere decir que la mascarilla no está bien asegurada, porque se le está escapando aire.

“Debemos ser cuidadosos con eso, porque si se escapa aire la protección no será tanta y los virus tienen más opciones para filtrarse”, destacó la microbióloga.

Quitarla de manera correcta

Al remover la mascarilla vuelva a manipularla únicamente a través de los elásticos y no toque otra parte. Lávese las manos al terminar este proceso.