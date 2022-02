Autopruebas covid-19: dónde conseguirlas y cuánto cuestan

prueba casera Esta es una de las pruebas caseras que las personas utilizan para determinar si se infectaron con el virus causante de la covid-19. Da sus resultados en minutos. Fotografía: Flickcr/ Creative Commons

Los autopruebas de antígenos para detectar la presencia del SARS-CoV-2, virus causante de la covid-19 ya están al alcance de los costarricenses, pues estos dispositivos se ofrecen en farmacias de todo el país y otros centros de distribución. La demanda ha ido en crecimiento, según establecimientos contactados por La Nación.

La mayoría de los comercios venden la autoprueba nasal del laboratorio Roche. Sin embargo, el Ministerio de Salud autorizó la importación de 1.367.500 tests de siete marcas diferentes, las que, poco a poco, ingresarán al mercado.

“Las pruebas llegaron hace muy pocos días –menos de una semana–y por lo tanto esperamos que la gente vaya incrementando la compra en la medida que se vaya enterando de la disponibilidad, la facilidad y confianza de uso. No obstante, hemos tenido pedidos muy interesantes de personas que tienen actividades masivas y quieren hacerlas de forma segura”, señaló ante consulta de La Nación Cuestamoras Salud, que agrupa a las farmacias La Bomba y Fischel.

En estas farmacias el precio de la caja con cinco kits de prueba es de ¢34.500, pero indicaron que con el tiempo ingresarán otras marcas con variedad de precios. Las personas pueden comprarlas en línea a través de https://farmacialabomba.com/ y https://www.fischelenlinea.com/ o en las diferentes sucursales.

Eso sí, estos exámenes no aplican para todos los casos. En esta nota exploramos en qué circunstancias es recomendable esta prueba y cómo realizarla.

“El verdadero beneficio que brindan específicamente estas pruebas es aquellos pacientes que tengan sospechas o por nexo. Si me hago una prueba casera y me dio positivo debería realizar aislamiento; importante mencionar que no genera ninguna orden sanitaria ni incapacidad, para tener acceso a ello debería realizar una confirmación por medio de PCR”, manifestó José Carlos Vargas, jefe de Farmacias La Botica.

“Si somos sintomáticos y nos hacemos una prueba casera que nos arroja un resultado negativo, lo que se recomienda es hacer un descarte por medio de una prueba de laboratorio”, añadió.

En estas farmacias la prueba está disponible a través de laboticacr.com o de las diferentes sucursales. Esta cadena tiene a disposición un kit con cinco pruebas.

“Se vende completo con las cinco pruebas ya que tiene un empaque primario que no permite su venta individual. Los rangos de precios rondan entre ¢33.000 y ¢39.500”, detalló Vargas.

La empresa Equitron también tiene disponibilidad de esta prueba. Las personas pueden adquirirla a través de la página https://www.equitron.com/ o a través de la plataforma de mensajería WhatsApp al 6429-4000. El precio es de ¢39.500 por el kit, y cada persona puede comprar un máximo de dos.

En la cadena FarmaValue también puede conseguirse tanto a través de la aplicación para teléfonos celulares como en cualquier farmacia física. El precio es de ¢34.500.

En el Hospital Clínica Bíblica el precio es de ¢33.500 por la caja con cinco pruebas.

El Ministerio de Salud recuerda que si se obtiene un resultado positivo, lo recomendable es acudir a un laboratorio por el diagnóstico confirmatorio. Por otro lado, un resultado negativo aumenta las probabilidades de no tener la infección, pero no lo descarta.

Para aumentar las probabilidades de que el negativo realmente sea negativo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda hacerse otro test después, eso sí, deben pasar 24 horas entre una toma y otra.

Considere además que los precios de pruebas de antígeno en laboratorio cuestan unos ¢25.000 cada una, por lo que hay que sopesar qué es lo más conveniente, si una sola prueba con calidad de laboratorio o cinco que pueda realizar en su hogar o lugar de trabajo.

