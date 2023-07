¿Quién es quién en ‘Oppenheimer’? Un repaso por los protagonistas reales de la película

Si Oppenheimer cuenta una historia que sorprende al público, las historias y logros de los personajes que allí se representan (y que están basados en la realidad) son capaces de asombrar todavía más a quienes prestan atención a la película.

Se trata no solo de personas reales sino que fueron brillantes, quienes con su conocimiento, investigaciones y estudios lograron avances científicos trascendentales para el mundo.

Médicos, físicos y mentes que ganaron el codiciado Premio Nobel por sus aportes a la ciencia. Y aunque quizá esta es la primera vez que muchos escuchen o lean sobre estas personas, lo cierto es que sus aportes han incidido en el mundo tal y como lo es hoy en día.

A continuación un repaso por algunos de los personajes reales detrás de Oppenheimer, la cinta de 180 minutos (dirigida por Christopher Nolan) que narra la historia de Julius Robert Oppenheimer, conocido como “el padre de la bomba atómica”, y cómo se gestó el Proyecto Manhattan, el cual dirigió durante la Segunda Guerra Mundial.

Julius Robert Oppenheimer (Cillian Murphy) Copiado!

El actor Cillian Murphy encarna al protagonista de la cinta y quien lideró el desarrollo de la bomba atómica a partir del Proyecto Manhattan, en el que se desarrollaron las primeras armas nucleares de la historia,

El físico teórico nació en Nueva York el 22 de abril de 1904 y tenía raíces judío alemanas. Su padre, Julius S. Oppenheimer, era un importador textil alemán que llegó a Estados Unidos en 1888; mientras que su madre, Ella Friedman, era artista.

Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Harvard, donde surgió su interés por la física experimental. Dado esta no era una de las carreras más desarrolladas en territorio norteamericano, debió hacer maletas e instalarse en Inglaterra, para estudiar en el Laboratorio Cavendish, en Cambridge.

Posteriormente, volvió a viajar para concluir sus estudios en la Universidad de Gotinga, en Alemania, donde obtuvo un doctorado. A su regreso a Estados Unidos dio clases en varias universidades, incluida Berkeley.

Durante su carrera hizo importantes investigaciones de astrofísica, física nuclear, espectroscopia y teoría cuántica de campos. Además, fue uno de los primeros en escribir artículos sobre los famosos agujeros negros.

El desierto de Nuevo México era uno de sus lugares favoritos, y por eso era común que pasara algunas temporadas en ese sitio. De hecho, allí adquirió un rancho y años más tarde fue en esa zona, específicamente en Los Álamos, donde se instaló un laboratorio secreto, con la bendición del general Leslie Groves; allí creó la bomba atómica y dirigió a unas 3.000 personas en el proceso.

Finalmente, la primera explosión nuclear que llevó a cabo Oppenheimer y su equipo fue el 16 de julio de 1945, en Alamagordo, en Nuevo México.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Oppenheimer fue nombrado presidente del Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica (AEC); también se desempeñó como Director del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Además, se pronunció en contra del desarrollo de una bomba de hidrógeno.

El científico, de afinidad comunista, murió de cáncer de garganta el 18 de febrero de 1967, a los 62 años.

Lewis Strauss (Robert Downey Jr.) Copiado!

Lewis Lichtenstein Strauss fue un hombre de negocios y uno de los principales opositores de Oppenheimer.

Nació el 31 de enero de 1896, en Virginia Occidental, Estados Unidos, y a lo largo de su vida se desempeñó como vendedor ambulante de zapatos, banquero y oficial naval estadounidense. Asimismo, luego de la Segunda Guerra Mundial fue presidente de la Comisión de Energía Atómica (AEC), desde la cual intentó promover el desarrollo de la bomba de hidrógeno.

Como presidente de la Comisión, Strauss impulsó una audiencia contra Oppenheimer ante la Junta de Seguridad del Personal de la AEC, en 1954, y debido al proceso, se le revocó la acreditación de seguridad al “padre de la bomba atómica”. Esto provocó gran indignación entre la comunidad científica y, por ello, el empresario no era precisamente muy querido entre los expertos.

Era conocido por ser religioso e impulsar políticas judías y en 1962 publicó Men and Decisions, un libro de sus memorias.

Tras lo ocurrido con Oppenheimer, Strauss se ganó un rechazo que nunca pudo superar. Los últimos años de su vida los dedicó a la cría de ganado. Falleció el 21 de enero de 1974.

Katherine Oppenheimer (Emily Blunt) Copiado!

Katherine Visering Puering se casó con J. Robert Oppenheimer el 2 de noviembre de 1940, luego de quedar embarazada. Fue entonces cuando cambió su apellido por el de su esposo.

Kitty, como le decían sus personas cercanas, inició un romance con el físico cuando todavía estaba casada con el médico Richard Harrison. Sin embargo, con la noticia de su embarazo, ella inició los trámites de divorcio. Finalmente, dio a luz a Peter en mayo de 1941.

Kitty fue una bióloga e integrante del Partido Comunista. Nació en Alemania el 8 de agosto de 1910, pero vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, país al que llegó junto a su familia, cuando tenía tres años.

Era alcohólica, se autolesionaba y tomaba pastillas con frecuencia. También se dice que tras dar a luz a su segunda hija, en diciembre de 1944, se marchó de Los Álamos junto a Peter, pues estaba deprimida. Pasó varios meses en la casa de sus padres, mientras a su hija la cuidaba una pareja; regresó en julio de 1945 al rancho de su esposo.

Tras la muerte de Oppenheimer, Kitty encontró el amor nuevamente en el viudo Robert Serber, un amigo suyo y de su esposo. Juntos se dispusieron a navegar por el mundo en un yate que compraron, sin embargo, estando en Panamá, la salud de Kitty se complicó y murió de una embolia, en 1972.

Leslie Groves (Matt Damon) Copiado!

El general del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos fue el encargado de dirigir el Proyecto Manhattan y bautizarlo con ese nombre.

Leslie Groves nació en Nueva York, Estados Unidos, el 17 de agosto de 1896 y entre sus proyectos más destacados se encuentra la supervisión de la construcción del Pentágono.

Durante su juventud estudió en la academia militar de West Point, de la que se graduó a los 22 años. Durante su carrera militar fue comisionado, capitán y coronel, dada su experiencia e inteligencia.

A pesar de su carácter y su tensa relación con Oppenhaimer, su admiración era mutua y se respetaban. De allí que lo protegiera al darle el puesto de director en el laboratorio secreto que instalaron en Los Álamos para la construcción de la bomba atómica.

En 1948, Groves se sometió a una evaluación de desempeño para optar por un nuevo puesto: jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Sin embargo, las personas a cargo lo tildaron de rudo, sarcástico y con falta de empatía. Esto lo llevó a retirarse del ejército.

Posteriormente, fue vicepresidente de la compañía de productos electrónicos Sperry Rand Corporation. El 13 de julio de 1970 falleció.

Jean Tatlock (Florence Pugh) Copiado!

La psiquiatra estadounidense fue uno de los grandes amores de Oppenheimer, sin embargo, su romance no prosperó debido a la persecusión política que había en aquel entonces.

Jean Tatlock formaba parte del Partido Comunista de los Estados Unidos y comenzó a salir con Oppenheimer en 1936, cuando ella tenía 22 años y él, 32.

Su romance oficial duró tres años, sin embargo, siguieron viéndose hasta junio de 1943, cuando él ya estaba casado con Kitty Oppenheimer. Esa última reunión la vigilaron agentes del FBI. Meses más tarde, el 4 de enero de 1944, Jean fue hallada muerta en el baño de su casa, a los 29 años.

Se dice que la doctora se quitó la vida, pues padecía de depresión clínica. No obstante, también se afirmó que la joven pudo haber sido asesinada.

“Hubiera sido un lastre toda mi vida, al menos podría quitarle la carga de un alma paralizada a un mundo en lucha”, decía la carta que encontraron junto a ella.

Jean nació el 21 de febrero de 1914 y su carrera en medicina la combina con su pasión por la escritura. La joven fue reportera y escritora del Western Worker, el periódico del Partido Comunista de Estados Unidos.

David L. Hill (Rami Malek) Copiado!

El estadounidense David Lawrence Hill formó parte del equipo de Oppenheimer en el Proyecto Manhattan, durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue años más tarde, durante su trabajo como presidente de la Federación de Científicos Estadounidenses (en 1959), que su nombre tomó relevancia.

El físico nuclear, que nació en 1919, testificó ante el Comité de Comercio del Senado de los Estados Unidos, contra Lewis Strauss, quien quería ser nombrado secretario de Comercio. En aquella ocasión, Hill aseguró que el gremio científico quería a Strauss fuera del Gobierno, pues era arrogante y vengativo.

Su discurso repercutió en el comité, que dejó a Strauss fuera de la nómina.

Tras trabajar muchos años para el Gobierno, la última parte de su carrera la hizo en el sector privado, en empresas de tecnología. A lo largo de su vida tuvo siete hijos. Murió en 1992.

Niels Bohr (Kenneth Branagh) Copiado!

Niels Henrik David Bohr fue uno de los físicos que trabajó en el Proyecto Manhattan, junto a Robert Oppenheimer.

Si bien nació en Dinamarca, durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que huir a Suecia y luego a Inglaterra, pues la policía alemana lo quería capturar. En ese momento comprendió que debía apoyar a sus colegas en el desarrollo de una bomba nuclear y viajó a Nuevo México para incorporarse en el proyecto.

Después de la guerra, retornó a Copenhague, ciudad que se convirtió en su hogar hasta 1962, cuando falleció. Allí instaló el Instituto Nórdico de Física Teórica y lo dirigió hasta el día de su muerte.

El físico danés es uno de los científicos que ayudó a comprender el átomo y la mecánica cuántica. Su trabajo a lo largo de los años fue tal que en 1922 obtuvo el Premio Nobel de Física.

Ernest Lawrence (Josh Hartnett) Copiado!

Ganador del premio Nobel de Física, en 1939, Ernest Orlando Lawrence fue un físico nuclear fundamental en el Proyecto Manhattan. Su trabajo fue clave en la construcción de la bomba atómica.

Lawrence fue quien ayudó a Oppenheimer a ingresar al proyecto de la bomba atómica, en el que él se encargaría de separar isótopos de uranio. Además, en 1939, inventó el ciclotrón, un acelerador de partículas que fue una pieza clave en la bomba.

A lo largo de su carrera el científico fundó dos laboratorios de investigación nuclear en Berkeley y Livermore, que hoy llevan su apellido.

El físico nació en 1901 y tras finalizar sus estudios universitarios dio clases en la Universidad de California. Murió en 1958.

Albert Einstein (Tom Conti) Copiado!

Uno de los personajes que más llama la atención en el filme Oppenheimer es el del científico alemán Albert Einstein, uno de los físicos más conocidos a nivel mundial.

Einstein fue quien creó la fórmula E=mc² y quien revolucionó el término gravedad a partir de la teoría de la relatividad general. Nació el 14 de marzo de 1879 y conoció a Robert Oppenheimer pues eran colegas en el Instituto de Estudios Avanzados.

“Aunque conocí a Einstein durante dos o tres décadas, fue solo en la última década de su vida que fuimos colegas cercanos y algo así como amigos”, aseguró Oppenheimer en The New York Review of Books, en 1966, según detalla el New York Times.

Y a pesar de que los científicos se conocieron, Nolan confesó haber inventado una escena entre ambos personajes: cuando Oppenheimer le pide consejo al genio sobre la prueba Trinity.

“No fue Einstein a quien Oppenheimer consultó al respecto. Fue a Arthur Compton, quien dirigió un puesto de avanzada del Proyecto Manhattan en la Universidad de Chicago. Pero cambié eso a Einstein”, dijo recientemente el cineasta en una entrevista.

Einstein ganó el Premio Nobel de Física en 1921 y se dedicó a la enseñanza en Estados Unidos, país al que se mudó y en el que murió, en 1955.