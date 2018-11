Por su parte, el Programa Bandera Ecológica y el Ministerio de Salud, señalaron que “estos aceites recopilados dejarán de obstruir los desagües ya que no se fijarán en las paredes de las cañerías, tampoco servirán de alimento a plagas como ratones y ratas, ya no repercutirán negativamente sobre el ciclo del agua y no afectarán el desarrollo de la biodiversidad en ríos y mares a causa de que los residuos se adhieren a las especies marinas y les crean una capa en la superficie del agua que les impide su correcta oxigenación, lo que afecta los ecosistemas marinos y de agua dulce”.