No es cualquier celebración de Año Nuevo: la sonda New Horizons (Nuevos Horizontes) de la NASA festejará la llegada del 2019 con una proeza aún no alcanzada por la investigación espacial: llegar al objeto más lejano de la Tierra hasta el momento, un cuerpo celeste llamado 2014 MU69 y apodado “Última Thule”, que se ubica 1.600 millones de kilómetros más allá de Plutón y a 6.400 millones de kilómetros de la Tierra.