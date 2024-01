Artemisa: ¿Cuándo caminarán humanos en la Luna otra vez? NASA actualiza fechas

Cuatro astronautas se preparan para volver a la Luna, pero lo harán después de la previsto. Ya no será este año que surquen la superficie, como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) dijo en un inicio. Tampoco habrá caminatas lunares en el 2026.

La tarde de este 7 de enero, la NASA indicó que la misión Artemisa II, en la cual los astronautas llegarían a la superficie lunar, se trasladó para setiembre del 2025. Justo un año después lo hará Artemisa III, la primera que haría caminatas sobre el suelo de la Luna en más de 50 años. Finalmente, la misión Artemisa IV, que establecería una base lunar, se mantiene para el 2028, probablemente también en el mes de setiembre.

Este reacomodo de fechas les permitirá a los científicos corregir errores vistos durante la misión Artemisa I de noviembre del 2022. En aquel entonces, el cohete Orión, sin tripulación humana, llegó cerca de la superficie lunar y la fotografió como nunca antes. Además, en esta misión se fue lo más lejos y profundo del espacio que ha llegado una nave espacial.

“Les recordamos a todos: la seguridad es nuestra mayor prioridad. Y para dar a los equipos de Artemisa más tiempo para enfrentar los retos y su evolución, vamos a darles más tiempo a los despegues de Artemisa II y III”, señaló Bill Nelson, presidente ejecutivo de la NASA.

Nelson indicó que la ciencia también permitirá descubrir los secretos de la formación del sistema solar, y esto incluye los de nuestro propio planeta. Sin embargo, el objetivo sigue siendo el más ambicioso.

“Esta vez regresamos a la Luna para aprender, vivir, crear e inventar lo necesario para poder ir a Marte”, resumió.

Estar en la Luna permitirá ganar la experiencia y aprendizajes requeridos para ir al Planeta Rojo.

Los desafíos actuales

En la misión Artemisa I se lograron tomar imágenes como esta, de la Tierra desde las cercanías de la Luna. Fotografía: NASA

Antes de poder viajar nuevamente al espacio, la NASA trabaja en desafíos específicos que se vieron con Artemisa I. Los diferentes equipos de científicos están corrigiendo un defecto en las baterías y trabajando con componentes de circuitos que son responsables del control de ventilación y temperatura de la nave.

También se investiga y corrige la pérdida de algunas piezas del escudo protector del calor que se dio con Artemisa I. Se espera concluir en la primavera (entre marzo y mayo). Los científicos buscan entender los fallos, ver el escudo, probarlo, evaluar los datos de los sensores y de las imágenes.

Con las correcciones se tendrá un ambiente más seguro para los próximos viajes. Las autoridades de NASA dicen que el tiempo es suficiente. No obstante, fueron enfáticos en que no se harán lanzamientos mientras no esté todo listo, y que las misiones se retrasarían si surgen imprevistos en el camino o si no se está listo del todo.

Un vistazo a las misiones y a los retos

Los científicos de la NASA trabajan en paralelo en tener todo listo para las próximas misiones a la Luna; las autoridades definieron esto como un proyecto a largo plazo de al menos cinco misiones. Este es el detalle de las próximas dos:

Artemisa II. Los astronautas surcarán la superficie de la Luna y la sobrevolarán, pero no pisarán su suelo. Aquí se verá cómo los seres humanos resisten el viaje en la nave Orión y se harán experimentos científicos.

Jim Free, administrador asociado de la NASA, indicó que se tienen varios retos para esta misión:

El sistema inicial para alunizaje para humanos.

La demostración a la tripulación de cómo será esta llegada a la superficie lunar.

Mejorar el sistema de poder y de propulsión para llegar a la Luna con mayor eficiencia.

Mejorar el lanzamiento para que toda la carga, el equipo y los seres humanos puedan viajar en un único lanzamiento.

Es crítico el control ambiental y de preservación para salvaguardar a los astronautas. Entonces, la NASA debe evaluar cada componente para que los humanos estén seguros y que la misión sea un éxito.

“Estamos dejando que los dispositivos nos hablen, que la seguridad del equipo guíe la toma de decisiones. Artemisa II tendrá pruebas de vuelo y esta misión y las que sigan reducirán los riesgos de las futuras misiones a Marte”, dijo Catherine Koerner, administradora asociada de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA.

“Estamos resolviendo los desafíos asociados con esa primera vez que irán humanos a hacer su trabajo. Estamos más cerca que nunca de establecer una exploración sostenida a nuestro satélite y vecino cercano”, añadió.

Artemisa III. Esta es una misión más ambiciosa y que requiere más logística. Incluye llegar al polo sur de la Luna y hacer varias caminatas espaciales. Estos son los retos mencionados por Free:

Mejorar la propulsión de la nave.

Estudiar lo necesario para tener más días de misión.

Probar lo necesario para mejorar los trajes espaciales que resistan más tiempo en caminatas lunares.

Módulos y robots que puedan resistir las características de la Luna.

“Son desafíos increíblemente grandes”, consideró Free.

Lo visto en Artemisa II también irá dictando los cambios y mejoras que deban hacerse para Artemisa III.

¿Quiénes viajarán?

Este es el equipo de los astronautas que volverán a la Luna con la misión Artemisa: Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense y los astronautas de la NASA Christina Koch, Victor Glover y Reid Wisema. Fotografía: NASA

En abril del 2023, la NASA presentó a los cuatro astronautas que volverán a la Luna. Estos incluyen a la primera mujer en ir a nuestro satélite natural y el primer afrodescendiente. También es la primera vez que NASA viaja con un astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA, por sus siglas en inglés).

Comandante Reid Wiseman. Fue ingeniero de vuelo en la Misión 41 a la Estación Espacial Internacional (EEI), de mayo a noviembre del 2014. Acumuló más de 165 días en el espacio, incluidas 13 horas de caminata espacial. Entre diciembre del 2020 y enero del 2022 trabajó como jefe de la Oficina de Astronautas de la NASA.

Piloto Victor Glover. Fue piloto en la misión SpaceX Crew-1 en el 2021, estuvo 168 días en el espacio. Antes, fue ingeniero de vuelo en la misión 64 a la Estación Espacial Internacional, donde contribuyó con investigaciones científicas, demostraciones de tecnología y participó en cuatro caminatas espaciales.

Especialista de misión Christina Koch. Es su segundo viaje espacial. La primera vez viajó a la Estación Espacial Internacional, donde fue ingeniera de vuelo para las expediciones 59, 60 y 61 y estuvo ahí para hacer el trabajo científico de los vuelos. Ella rompió el récord de cantidad de días que una mujer ha estado en el espacio, con 328, y también estuvo en la primera caminata espacial hecha exclusivamente por mujeres.

Especialista de misión Jeremy Hansen. Es su primer viaje espacial, pero lleva años con la CSA. Se graduó en Ciencias Espaciales y obtuvo una maestría en Física con especialización en satélites. Fue electo por la CSA en mayo del 2009. En el 2017, se convirtió en el primer canadiense que hizo colaboraciones en Tierra con la NASA.