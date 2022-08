Koundé tendrá que esperar para su inscripción con el Barça en la Liga

El defensa francés Jules Koundé (ex Sevilla), fichado por el FC Barcelona, no fue todavía inscrito por la Liga española entre los jugadores que pueden participar en el torneo con la camiseta azulgrana, al contrario que el resto de caras nuevas del equipo, entre ellos Robert Lewandowski.

Además del atacante polaco, sí que pudieron ser inscritos los otros fichajes del Barça: el marfileño Franck Kessié (ex Milan), el danés Andreas Christensen (ex Chelsea) y el brasileño Raphinha (ex Leeds).

Todos ellos podrán por lo tanto participar con el Barcelona el sábado ante el Rayo Vallecano en la primera jornada liguera.

Koundé, que se unió al Barcelona a finales de julio por cinco años, podrá ser registrado si el club libera masa salarial.

"En los próximos días, jugadores del plantel tendrán que salir", explicó el diario Marca.

Con esas salidas, el Barcelona podrá cumplir con los requisitos para respetar los límites salariales.

lve/dr