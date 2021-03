* Dos meses después, desacató una resolución de la Corte Suprema sobre la ilegalidad de “privar de libertad en la forma de confinamiento o internamiento sanitario” a personas que violaran la cuarentena por la pandemia de covid-19 sin causa justificada. El mandatario arguyó la primacía de la protección de la salud. “Ninguna resolución está por encima del derecho constitucional a la vida y salud del pueblo salvadoreño (...) Así como no acataría una resolución que me ordenara matar salvadoreños, tampoco puedo acatar una resolución que me ordena dejarlos morir”.