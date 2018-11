De acuerdo con The Washington Post, Jalid bin Salmán aconsejó al reportero crítico con el régimen de Riad que fuera al consulado saudí en Estambul, asegurándole que no corría peligro alguno. El diario agregó que esa llamada la hizo a pedido de su hermano y que no queda claro si Jalid estaba al tanto de que el reportero sería asesinado.