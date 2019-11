Otros culpan a las víctimas porque se sienten aludidos por las críticas al machismo violento, les cuesta aceptar que los hombres matan mucho más que las mujeres y/o viven en una competencia imaginaria en la que interpretan acciones para proteger a las mujeres de la violencia de sus familias como un ataque contra todos los hombres. Olvidan que no todos los hombres son machistas violentos, y que las autoridades tienen el deber de proteger particularmente a quienes no están seguros ni en sus propios hogares y no tienen adónde ir.