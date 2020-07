No obstante, muchas personas están organizándolas y participando de ellas. Según expertas en Salud que consultamos para este Explicador, hay formas de hacer celebraciones mucho más convenientes que la fiesta de Cóbano o el baby shower de Pavas. El secreto es la disciplina y las ganas de no enfermarse y de cooperar con el resto de Costa Rica para aminorar el impacto de la pandemia y que no colapsen los servicios de salud.