“En mi criterio y el de la mayoría de los especialistas, se requiere más ingresos para el Gobierno. Y más ingresos quiere decir más impuestos. Hay que fortalecer la lucha contra la evasión pero, si no se suben impuestos, no va a alcanzar. Esa es la parte más dolorosa de la medicina que necesitamos. Es hora de que lo aceptemos y de que la Asamblea apruebe leyes en ese sentido. Y no tengo duda de que el FMI no le pondrá un sello de calidad a una política económica que no tenga un aumento en los impuestos”, dice Herrero.