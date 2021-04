“Papi, nunca me imaginé tanta emoción... (silencio)... Estoy llorando como un carajillo (sollozo)... Que Dios me lo guarde y me lo cubra siempre. Usted no sabe cómo me siento. Estoy llorando ahorita de pura felicidad y estoy manejando. Siga así, oyó. Siga así mijo, siga así. Jamás pensé que en su primer clásico iba a pasar todo esto. Que Dios me lo siga bendiciendo. Sabe qué... Lloro a cántaros. De verdad mijo, que Dios me lo acompañe”.