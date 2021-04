--Esta Súper Liga podría ser un giro de 180 grados. Claramente, esta competencia beneficiaría sobre todo al puñado de clubes que la fundan y la disputan. La UEFA, si acaso no se une al proyecto, saldría perdiendo gravemente. No es fácil imaginar una Champions League sin los 12 clubes fundadores de la nueva competición. Tampoco es imaginable una Liga Española sin Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Sin embargo, de todas formas, no todo es color rosa actualmente en el fútbol. Un cambio tan radical podría no ser tan malo, aunque depende de cómo se haga.