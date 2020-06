El coronavirus está en Costa Rica, se contagia fácilmente y no se irá. La vacuna estaría lista no antes de 2021, y su producción y distribución global podría tardar más tiempo. Un país no puede permanecer totalmente cerrado, con medidas como las de Semana Santa en Costa Rica por más de un año o por dos años, pues esto derivaría en un aumento mucho más agudo del desempleo y la pobreza. En este sentido, las autoridades y los ciudadanos tienen responsabilidades compartidas para gestionar esta crisis.