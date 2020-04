“No se puede contrarrestar la información por ningún medio. Al fin y al cabo, el Minsa (Ministerio de Salud) es el medio oficial. Y Rosario Murillo, las cifras que da, son basadas en presuntos informes que el Minsa le pasa. No son confiables, la realidad de otros países contradice las estadísticas que dan ellos. El reto es la falta de información. No tener fuente oficial confiable, no poder preguntar, no poder cuestionar”, lamenta López desde Managua.