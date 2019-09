Gracias a mis estudios, trabajo en el Servicio de Radioterapia del Hospital San Juan de Dios. Este es el lugar donde más he aprendido y más me han enseñado. Atender, ayudar y poner todo mi conocimiento y esfuerzo en dar esperanza a las personas con diagnóstico de cáncer, me hace entender que a pesar de dejar un sueño mundialista atrás, me queda mucho por hacer. Y me demuestra que son ellos, los pacientes, los que definitivamente juegan un mundial día a día.