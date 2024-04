‘Asesinatos son entre bandas colombianas y mexicanas’, asegura el canciller en Madrid

Las cifras récord de homicidios que enfrenta Costa Rica se deben a enfrentamientos entre bandas colombianas y mexicanas, aseguró en un acto público y en una entrevista en Madrid el canciller Arnoldo André Tinoco. Sus declaraciones las reprodujeron este martes el diario español El País y la agencia de noticias EFE.

Cuando la periodista Cecilia Ballesteros, de El País, le consultó sobre los 907 asesinatos ocurridos en 2023, la cifra más alta desde que se llevan registros, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que se trata de un promedio de 2,5 homicidios por día. Agregó que esos números “no están entre los índices de homicidio más altos del mundo, hay muchas ciudades europeas con niveles más altos. Pero sí son altos para nosotros y son asesinatos entre las bandas colombianas y mexicanas que se pelean por la distribución local de la droga”.

En otra entrevista con Charo Gasca, directora internacional de la agencia de noticias EFE, reafirmó que los asesinatos que ocurren a diario “se dan entre bandas mexicanas, por un lado, colombianas por otro” y de inmediato afirmó que “la inseguridad no ha escalado aún a afectar la población”.

“Yo mismo camino todos los días una hora por la ciudad (San José) sin ninguna protección especial, sin ningún miedo, porque las ciudades son seguras para los ciudadanos y para el turismo, eso no ha sido afectado, pero sí entre ellos (miembros de bandas), en la pelea de los territorios para distribuir la droga”. Tal afirmación se la hizo a Charo Gasca, ante público y cámaras, en la Casa de América, en la capital española.

Las aseveraciones de Tinoco discrepan de las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según los datos del año anterior, de los 907 asesinados, 84% eran costarricenses; 11% nicaragüenses y 1,4% colombianos.

Datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reproducidos por el Banco Mundial, indican que en el 2021 América tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo, con 15 asesinatos por cada 100.000. En ese mismo año, la tasa de Costa Rica era de 11,4 homicidios por cada 100.000 habitantes y escaló hasta la máxima de 17,2 en el 2023. Si solo se considerase la provincia de Limón, la tasa de homicidios evolucionó de 33 a 45 homicidios en ese mismo periodo por cada 100.000 habitantes.

Si se observa a algunos países europeos, las tasas de homicidios en el 2021 eran de 1 en Alemania; de 0,51 en Italia y de 0,61 en España.

Las afirmaciones del canciller al atribuir las víctimas a bandas de narcotráfico concuerdan con manifestaciones del presidente Rodrigo Chaves, quien en agosto del 2023, durante una visita a Limón, respaldó la frase que supuestamente le dijo un vecino de aquella provincia. Chaves aseguró que un limonense le dijo que no se preocupara tanto por los asesinatos, porque “mientras uno no se meta en malos pasos, no hay por qué preocuparse, porque es entre ellos que se matan”.

El presidente añadió: “¿Saben qué? Sí, es cierto, pero nosotros nos preocupamos, no solo por los que matan, sino porque los que dejan detrás”.

‘No podíamos impedir ingreso de droga’

André Tinoco llegó de visita a España por tres días para promover la participación de ese país europeo en los preparativos para la conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, de la que Costa Rica será coanfitriona en junio del 2025, junto a Francia. Durante este viaje ha ofrecido entrevistas a varios medios de ese país.

En la entrevista con Charo Gasca, el ministro admitió que el gobierno, después de un análisis, llegó a la siguiente conclusión: “Vimos que no podíamos impedir el ingreso de la droga al país por tener ambas fronteras porosas y costas de imposible control”.

De ahí, que la decisión fue “hacer el mayor esfuerzo para impedir la exportación (de drogas) vía contenedores”, es decir, evitar que los narcotraficantes camuflaran cargamentos dentro de exportaciones lícitas.

Contó que el gobierno instaló tres escáneres nuevos en el puerto de Moín, en el Caribe, y que pronto Estados Unidos donará otros cuatro para revisar los contenedores en las fronteras con Nicaragua y Panamá, y en puerto Caldera, en el Pacífico. El propósito, agregó, es “esterilizar” los puertos de envíos de drogas pues, precisó, las bandas del narco son capaces de ofrecerle hasta $100.000 a un policía para dejar pasar un contenedor contaminado con droga.

El plan de escáneres mencionado por Tinoco es la Operación Soberanía, estrenada en Moín el 13 de julio del 2023. Desde entonces, autoridades europeas y asiáticas han detectado al menos dos toneladas de cocaína que salieron de Costa Rica. Los destinos confirmados hasta ahora son Países Bajos, Francia, España e Israel.

El canciller agregó que Costa Rica tiene 12.000 policías activos en tres turnos, que no dan abasto para enfrentar el crimen y deben ser duplicados o triplicados. “Son pocos, 3.000 o 4.000 por turno y un 20% está enfermo o de vacaciones, por lo que hay aún menos. Panamá con un millón menos de población tiene tres veces más de policías”, señaló. Precisó que la Academia de Policía se ha reforzado y se esperan 1.000 efectivos más debidamente entrenados.

Indicó que el Gobierno también planea impulsar en la Asamblea Legislativa proyectos para que los jueces puedan imponer penas más severas a los involucrados en el narco y a quienes recluten población juvenil como sicarios.

Al ser consultado por Cecilia Ballesteros, de El País, sobre si existe “tentación” de que en Costa Rica se aplique el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, el cual ha sido criticado por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, el canciller afirmó que “Costa Rica es un Estado de derecho y lo seguirá siendo con un absoluto respeto al orden constitucional y legal. Pero sí debemos darle al juez mayores armas para que, por ejemplo, la prisión preventiva no sea tan laxa en este tipo de delitos”.

"Seguridad no es un tema que solo se solucione con nuevas leyes"

Rodrigo Campos, director de Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), comentó que aunque André menciona un endurecimiento de leyes como medida para enfrentar el crimen organizado, “el tema de la seguridad no es un tema que solo se solucione con nuevas leyes”.

“Esa perspectiva tan sesgada es la que ha llevado a otros países a situaciones lamentables y muy graves en términos de seguridad”, aseveró.

Con respecto a los escáneres en Moín, Campos explicó que el escaneo de un único punto de salida de exportaciones no es suficiente si no se resguardan con igual rigurosidad los puntos de entrada y los demás de puntos de salida. El criminólogo agregó que el país enfrenta dificultades en educación y en la formación de nuevos policías aptos para enfrentar el aumento del crimen.

Se pidió una opinión al subdirector del OIJ, Michael Soto, pero remitió con la oficina de prensa. Tampoco se obtuvo respuesta del fiscal adjunto, Mauricio Boraschi.

Colaboró en esta información el periodista Yiren Altamirano.

