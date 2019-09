Y todo eso hay que vivirlo por dentro, sin poder revelar ni una sola de tus emociones, porque algunos padres te endosan la etiqueta de ejemplo de sus hijos. No obstante, aunque el gesto me encanta, realmente no soy yo el que tengo que cargar con ese peso. No soy yo el que los tiene que educar. Para eso están ellos, para enseñar que, si lo que yo hice estuvo mal, no lo hagan ellos, o viceversa. Porque yo me equivoco, como todos.