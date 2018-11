En mis primeros dos viajes a Costa Rica, he escuchado muchas veces una palabra singular: recambio. Yo estimo que debe imponerse la prudencia a la precipitación. La gente no es descartable, mucho menos aquella que lleva en sus maletas toneladas de experiencia, sacrificio y amor por la camiseta. He conocido a muchos de los mundialistas y me ha gustado su adhesión a la causa, su amor por los colores patrios. Son personas preocupadas, honestas, con una grandeza que hay que aprovechar.