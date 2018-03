“Los israelíes pueden ser las personas más amables o más peleonas que hay, creo que no tienen un punto medio. Es normal que a uno le griten por cualquier cosa, como no moverse en el bus, pero igual pueden ser amables y ayudarte a subir tus cosas al autobús. Nunca esperes que te digan buenos días, por favor o gracias, que para nosotros los ticos son palabras básicas. Más bien, cuando uno les dice buenos días se quedan extrañados, muchas veces no responden”, detalló Daniela.