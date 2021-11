Así obtuve la licencia internacional de conducir

Cracovia, Polonia. Tengo poco de conducir; de hecho aprendí y saqué la licencia pocos meses después de llegada la pandemia a Costa Rica. En nuestro viaje a Europa, a mediados de julio anterior, optamos por rentar un auto para ir de forma más fácil y cómoda a diferentes lugares, en Alemania, Suiza, Liechtenstein, Austria y Polonia.

Como parte del proceso, averigüé todo lo que necesitaba para conducir en el Viejo Continente. De hecho, apenas logré cumplir un requisito, que es tener un año de conducir para poder rentar el auto. Pero había otro más, contar con licencia Internacional.

Preferí gestionarla para evitar cualquier contratiempo. Básicamente es como un librito en varios idiomas, con mi foto, haciendo constar que tengo permiso costarricense. Sé que algunas personas conducen fuera del país sin esta licencia, pero podría haber un lío en caso de algún accidente.

De hecho, aunque en teoría es requisito, en el rent a car en Alemania no me pidieron mostrarla. En fin, fuimos a diferentes ciudades, en ocasiones conduje kilómetros de kilómetros (hasta 500 km en un día) y como las fronteras terrestres están abiertas, no tuve que mostrar ningún documento a alguna autoridad.

Conducir en Europa Esta es una de las autopistas en Alemania. (Jairo Villegas S.)

Hasta que anduvimos en Cracovia, esa hermosa ciudad de Polonia a más o menos una hora de los campos de concentración en Auschwitz. Adivinen qué sucedió. Pues bien, sin saberlo ingresamos a una zona del centro histórico donde solo pueden circular los residentes.

De inmediato nos detuvo un policía. Primero nos informó que infringimos la ley por circular en un área restringida y que había un rótulo (en polaco) el cual desobedecimos (no lo vi, pero si lo hubiera visto, no lo entiendo). Luego, pidió mi licencia y le entregué la de Costa Rica. Al momento me solicitó la internacional, que certifica mi permiso de conducir.

Después de anotar y anotar y anotar se acercó al auto. Con mucha amabilidad nos dijo que la multa era de €100 (₡75.000), pero que por esta vez y por ser turistas nos perdonaba. A la vez, nos indicó por dónde irnos. ¿Qué habría pasado si no hubiese tenido la licencia internacional? Quizás habría sido multado.

¿Cómo se obtiene la licencia internacional de conducir en Costa Rica?

Estos fueron los pasos que seguí para obtener la licencia internacional de conducir. Lo primero es que en nuestro país la otorga el Automóvil Club de Costa Rica, ubicado en Sabana sur, San José.

El trámite es personal. Llamé, saqué una cita y me presenté con los siguientes documentos: una fotografía tamaño 5x5 como la de la visa de Estados Unidos, así como original de cédula y licencia de Costa Rica y el costo son $90, que pagué con tarjeta. La vigencia de esta licencia es de un año.

Hay una opción de enviar todos los requisitos por correo electrónico, aunque igual luego debe presentarse en las oficinas de dicha dependencia para concluir el trámite.

Recuerde que la mayoría de países son parte del convenio y aceptan la licencia internacional.