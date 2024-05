‘Cosquillitas’: La historia de una víctima de abuso sexual infantil llega al Teatro Espressivo

El abuso sexual infantil es una terrible problemática que genera heridas profundas y un sinfín de secuelas. La obra Cosquillitas o la Danza de la Ira expone esta situación para generar reflexión y visibilizar el daño que sufren las víctimas.

El montaje unipersonal, dirigido por Pablo Morales y con la actuación de Marian Li, se estrenará en el Teatro Espressivo el próximo 17 de mayo. Por este trabajo, Li fue ganadora del Premio Nacional de Teatro Ricardo Fernández Guardia 2023, en la categoría de actuación.

La obra narra la historia de Odette, una niña de ocho años que sufre abuso por parte de Gilberto, el mejor amigo de sus padres. El hombre la convence de jugar a las “cosquillitas” como disfraz para cometer sus actos de violencia sexual.

Años después, la protagonista comienza a formarse en ballet y se convierte en bailarina profesional, viajando por el mundo con su arte. Ya en esta etapa adulta, emergen las secuelas del abuso del que fue víctima y la conducen a un camino autodestructivo.

Gracias a la terapia psicológica, un juicio a su agresor y el reencuentro con su madre, Odette se encamina en un proceso de sanación y libertad.

Según explica la producción, durante la obra conviven diferentes emociones que van de la risa al llanto, para lograr calar con un mensaje fuerte sobre esta temática tan delicada.

“El teatro tiene un poder transformador increíble, y es gracias a que el público se identifica con el personaje de Odette, que precisamente las personas espectadoras pueden salir comprendiendo de una manera muy cercana lo que es ser víctima de abuso sexual”, declaró la protagonista.

La obra original 'Les Chatouilles' tiene también una versión cinematográfica estrenada en 2018. Foto: Cortesía Teatro Espressivo

El espectáculo es una adaptación de Les Chatouilles, una idea original de la actriz y autora Andréa Bescond y el director Éric Metéyer. Bescond es sobreviviente de abuso sexual infantil y realiza una importante labor de denuncia y activismo en contra de la impunidad en casos de pedocriminalidad.

“El tema de esta obra era evidente para mí. Algo así como una especie de impulso de sobrevivencia, como el deseo de decir alto y fuerte lo que muchos no quieren escuchar o rechazan de lleno. No hay nada más insoportable que la violación de una niña o niño. Cosquillitas no es para juzgar a nadie, ni para criticar la enfermedad mental de un ser que sufre y que lastima a otro más débil que él. Se trata de una lucha por existir, respirar, sobrevivir”, comentó la actriz francesa sobre su obra.

Cosquillitas tendrá dos funciones más: el 18 de mayo a las 8 p. m. y el 19 del mismo mes a las 6 p. m. Se recomienda que los menores de edad que asistan a las presentaciones sean mayores de 12 años y estén acompañados de un adulto

Las entradas pueden adquirirse en el sitio web ww.boleteria.espressivo.cr o al número 6360-9158.

