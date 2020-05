“Yo desde el principio respeté el tema de quedarnos en casa, hay sesiones de funcionales en vivo y he enviado videos de técnica para que hagan en casa. Ya algunos atletas están empezando a salir por aparte, pero bajo ninguna circunstancia tenemos sesiones grupales (...). Creo que por un criterio de responsabilidad social y como cabeza de un equipo no me parece correcto invitarlos a hacer aglomeraciones. Entonces no he sido partidario, hasta el momento, de convocarlos a un solo entrenamiento”, explica Dennis Vargas, entrenador del equipo de triatlón X3ME.