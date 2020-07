No es opcional. Con la pandemia, el aprendizaje en línea ya no es una opción. El camino es un modelo de educación híbrida que integre aula virtuales con presencialidad. Sin embargo, para que esto no sea un engaño a la formación de los futuros profesionales, será necesaria más formación del personal docente de las universidades e innovación. “Es necesario graduar profesionales con habilidades para el emprendimiento y la innovación, con la finalidad de estimular el autoempleo de calidad y no solo formar asalariados”, afirma el último informe del Estado de la Educación (2019).