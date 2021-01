Por lo tanto, dado la ambigüedad de la ley y el monto relativamente pequeño que en muchos casos representa “el valor de la energía,” muchos patronos han optado por no reconocerlo, o han acordado con los trabajadores que este “costo” se tenga por compensado con el ahorro en tiempo, combustible o costo de transporte público que el trabajador se ahorra al no tener que desplazarse al centro del trabajo. Estas opciones, aunque atractivas, no están exentas de riesgo, pero hasta el momento los reclamos por este tema no han sido frecuentes.