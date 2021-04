Sumado a lo anterior, las nuevas tendencias de empleo generan una presión adicional, desde las plataformas digitales que brindan trabajos informales, dónde se discute si la relación existente es o no laboral, hasta la proliferación de labores en línea que ponen en jaque al principio de territorialidad: esta semana conocimos uno de varios casos donde nuestra seguridad social rechaza la inscripción como patrono a empresas extranjeras que carecen de instalaciones físicas en el país, mas sin embargo les interesa contratar costarricenses de forma remota y cumplir con la legislación laboral, a nuestras normas laborales no les parece razonable esta situación que casualmente será la que generará una importante cantidad de empleos a nivel internacional en los próximos años, pues la pandemia desató el fenómeno del teletrabajo y con ello los denominados nómadas digitales, quienes ya no tienen necesariamente un arraigo físico a un país en particular y representan también un reto para las leyes laborales: ¿en qué país se reportan formalmente como trabajadores estas personas? y muy importante, ¿cuál legislación laboral les protege en temas relacionados a jornadas, salarios, seguros de salud o planes de pensión?