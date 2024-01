Alajuelense arranca entre incógnitas por despejar y una gran deuda por saldar con su gente

Liga Deportiva Alajuelense arranca el año con múltiples desafíos e incógnitas por despejar en cuanto al desenvolvimiento en cancha de los refuerzos.

Aunque los 90 Minutos por la Vida no son parámetro para sacar grandes conclusiones, la primera espina que sembró el defensor canadiense Manjrekar James en el liguismo fue buena. Al mostrarse ahí, ganó los duelos sin problema, es un defensa fuerte que saca el balón de manera limpia.

Diego Campos es otro jugador que dejó la impresión de que aportará bastante en labores ofensivas y Kevin Cabezas está en proceso de adaptación; mientras que Jonathan Moya tuvo una aceptación rotunda desde que Alajuelense anunció su regreso.

Joel Campbell esta vez empieza con Liga Deportiva Alajuelense luego de tener un periodo de descanso y después de realizar un trabajo físico importante. (Prensa Alajuelense)

Como parte de las incógnitas, persiste la inquietud de saber si finalmente la Liga encontrará a ese otro delantero con el que quiere fortalecer su ofensiva.

Podría pensarse que esta vez el calendario no resulta tan cargado como en el último semestre, pero también quizás sea porque no se ha analizado bien lo que viene.

Solo en enero, la agenda de la Liga implica jugar en casa (alterna) contra Sporting, ir a Puntarenas, recibir a Liberia, ir a San Carlos, ser local ante Cartaginés y esperar a Pérez Zeledón.

¿Andrés Carevic rotará jugadores? ¿Presentará alineaciones siempre diferentes como ha sido característica en él desde el primer torneo en el que dirigió a la Liga? ¿O esta vez le dará continuidad a un equipo base?

Esas preguntas se responderán sobre la marcha, pero al consultárselas al vocero del club, Marco Vásquez, opinó que los jugadores que llegaron “son de primer nivel” y el cuerpo técnico ya tenía una columna vertebral.

“Habrá que ver cómo piensa el cuerpo técnico y distribuir las cargas. En los torneos anteriores tuvimos esa particularidad, mucha gente se quejaba de las rotaciones que hacía el cuerpo técnico. Sin embargo, eran necesarias porque habían muchas cargas de trabajo”, expresó Marco Vásquez.

Kevin Cabezas, Diego Campos, Jonathan Moya y Manjrekar James fueron presentados por Javier Santamaría el pasado 5 de enero como los refuerzos del primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense. (Alonso_Tenorio)

Recordó que la agenda de partidos era pesada, la mitad del equipo no pudo hacer pretemporada, hubo lesiones y expulsiones o acumulación de tarjetas.

“Habrá que ver de qué manera el cuerpo técnico puede ir equilibrando eso, sin cometer el error de debilitar el equipo y tener un traspié. Yo creo que ya tenemos suficiente material en el equipo base y en la banca como para poder jugar con esas variables y no tener problemas en cuanto al desempeño del equipo”, destacó Vásquez.

La deuda de Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense necesita con urgencia ser campeón nacional. Es la gran deuda que tiene el equipo masculino con su gente y también con ellos mismos, porque es lógico que ninguno de los integrantes del equipo entrena para perder o para quedar en el camino.

Aquellos aplausos tan criticados por algunos, pero comprendidos por otros cuando la Liga quedó eliminada en la semifinal del Apertura 2023 tras ganar el Torneo de Copa y coronarse campeón de la Copa Centroamericana de Concacaf, lograron comprometer aún más a jugadores como Joel Campbell, Celso Borges y Leonel Moreira, por citar algunos, con el Clausura 2024 entre ceja y ceja.

“Tenemos una deuda con el aficionado, ya son varios años en donde solo hemos logrado un campeonato en cuanto a títulos nacionales se refiere y obviamente no podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos una deuda importante.

”Sin embargo, logramos dos campeonatos en dos torneos importantes. La Copa Centroamericana nos sembró directamente en octavos de final para la Copa de Campeones, con un premio importante a nivel económico. Y por supuesto el Torneo de Copa, que lo ganamos en cancha neutral contra Saprissa, así que yo me siento satisfecho. Habría querido el campeonato nacional, porque es una deuda que tenemos con el aficionado”, opinó Marco Vásquez.

Al poner todo en la balanza, el vocero de la Liga considera que Alajuelense hizo un buen trabajo, a pesar de que hubo mucha carga física, con una agenda pesada, “pero logramos un buen resultado para el cierre de la temporada anterior”.

Las impresiones de Andrés Carevic previo al inicio del Torneo de Clausura 2024

Aficionados de Alajuelense deberían ayudar a evitar problemas innecesarios

Alajuelense arranca el Clausura 2024 como local, pero en sede alterna, debido a que el Estadio Alejandro Morera Soto debe cumplir un partido de veto.

Después del torneo pasado, los propios aficionados rojinegros deberían terminar de caer en cuenta que entre todos pueden evitar problemas innecesarios para el club, que repercuten tanto en lo económico como en lo deportivo.

Al pensar de nuevo en esos aplausos cuando la Liga quedó eliminada en el campeonato nacional por parte que a pesar de esa decepción reconocieron el esfuerzo del equipo, ese Torneo de Copa y ser los actuales monarcas del fútbol del Istmo, ahí se demostró un cambio de actitud.

No hubo reproches, no hubo disturbios, no hubo invasión a la cancha, no se presentó lo que más de alguno pensaba que iba a ocurrir. Aún así, una única persona ingresó a la parte interna por el sector de camerinos para causar problemas en medio de su enojo.

“Sancionar al club con una multa de ₡105.000 y el veto del Estadio Alejandro Morera Soto para el próximo partido que dispute como local, debido a que un oficial de seguridad fue víctima de agresión de un aficionado de la Liga Deportiva Alajuelense”, reportó el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

¿Qué ganó ese único aficionado con eso? Nada. ¿Qué perdió la Liga? La localía en este inicio de campeonato y, con eso, posiblemente hasta tenga pérdidas económicas, porque cada vez que Alajuelense no puede jugar en su casa implica un gasto importante.

“Tenemos que ver cuál es la reacción del aficionado ante el inicio del campeonato. Es que si estuviéramos a la mitad del campeonato o en instancias finales, ir al Estadio Nacional, dependiendo del partido que tengamos, podría representar una taquilla importante. Lo que pasa es que los costos son altos para ir al Estadio Nacional”, expresó Marco Vásquez.

Habrá que ver la respuesta del liguismo este viernes 12 de enero, a partir de las 8 p. m., en la Joya de La Sabana. Quizás, sea más fácil de ir para quienes les queda más incómodo llegar a Alajuela.

“La esperanza es que el aficionado reaccione, nos acompañe, estamos en el centro de la capital y con un partido que reviste de cosas interesantes, juega nuestro querido Giancarlo Pipo González con Sporting y eso probablemente traiga algún tipo de interés en la gente”.

Alajuelense sabe que debe ser líder general sí o sí

Si bien es cierto, el liderato general no garantiza el título, sí otorga una segunda oportunidad en caso de que suceda un revés, un mal partido, o mejor dicho, un juego de terror como ese que tuvo Alajuelense en la ida de la semifinal el torneo pasado.

El problema visible de los rojinegros estuvo en fallar en ese juego, pero en realidad, ahí fue donde la Liga se arrepintió más de no lograr amarrar ese liderato general que se convierte en un colchón de protección por si ocurre un imprevisto, una caída, un accidente del fútbol o un partido desastroso que liquida una serie sin importar que aún haga falta un juego.

“Sabemos que debemos ser líderes y estar listos, preparados para arrancar los compromisos internacionales de la mejor forma con un equipo ya conformado y el cuerpo técnico teniendo claro cuál es su equipo base y sobre eso hacer cambios.

”Necesitamos trabajar todas esas variables y el cuerpo técnico tiene un bonito problema para escoger cuáles son los jugadores que van a iniciar y por supuesto, los jugadores que van a ir acompañándolos, entrando y saliendo para esa necesidad de descansar en algún momento a algún jugador y trabajar equipos alternativos y seguir buscando buenos resultados”, reseñó Marco Vásquez.

El calendario de Alajuelense

La controversia por la falta de ADN rojinegro e identidad en Alajuelense

Si Wílmer López, Mauricio Montero y Luis Marín tienen criterios divididos, ¿qué no pasará con la opinión de los demás?

La controversia se desató por los nuevos rumbos que tomó Giancarlo González. El ahora excapitan rojinegro se marchó porque se sintió más valorado en Sporting, no en cuanto a dinero, sino en tiempo. La Liga le ofrecía un contrato de renovación por seis meses, a la espera de lo que ocurriera y la posibilidad de sentarse a hablar de nuevo una vez terminado el Clausura 2024; pero Sporting sí le dio lo que quería: un año entero de contrato.

Se marchó el último capitán de raza 100% liguista. No era que el defensor no tenía campo en el club, pero la Liga no le daba lo que quería. Todo se resume en que ninguna de las partes cedió en su posición.

Wílmer López contó por qué en el cuadro hexacampeón del fútbol femenino él opta por rotar la cinta y les hace ver a las leonas que todas son capitanas.

También comprende a los románticos, a los que creen que el capitán debería ser alguien que venga desde las ligas menores, pero puso un ejemplo de alguien que durante sus tiempos de gloria como jugador de Alajuelense llegó y se contagió del liguismo.

“Vimos a un Luis Diego Arnáez que es liguista por los cuatro costados, pero no venía de liga menor. Y cuando él llegó a Liga Deportiva Alajuelense, los que estábamos, lo envolvimos, se contagió y es otro de los jugadores que la gente siempre ha idolatrado.

“Porque Arnáez creo que estuvo alrededor de 12 años en la Liga y pudo ganar unos ocho campeonatos. Entonces, tampoco es que sean solo de liga menor, es que realmente el jugador cuando llegue, se de cuenta de la institución a la que está llegando, comprenda los colores que tiene que defender y lo que significa Liga Deportiva Alajuelense para el fútbol nacional”, opinó Wílmer López.

Mauricio Montero lamentó la salida de Pipo y aseguró que a él no le gusta que el jugador de hueso colorado se vaya de esa manera.

“Yo sufrí bastante y no me gustó cuando Patrick Pemberton se fue como se fue, o como pasó con Carlos Castro y le puedo seguir mentando a jugadores que lo dieron todo”, expresó Mauricio Montero.

Al mencionar eso, añadió que Carlos Castro empezó a los 10 años, hizo todas las ligas menores en el club y se fue como llegó, que nadie lo conocía y que eso no es debido.

“Tal vez Pipo ya no tenía para jugar, pero sí podía aportar un montón. Para mí lo que él quería era retirarse siendo campeón nacional con Alajuelense y no lo pudo hacer, pero son decisiones que la gente toma, la Junta Directiva y el cuerpo técnico y al final la vida sigue. A uno no le gustan muchas cosas, pero tiene que aceptarlas”, opinó Chunche.

Luis Marín criticó a Alajuelense por la salida de Giancarlo González, así como pasó tiempo atrás con figuras como Jonathan McDonald, Allen Guevara, Patrick Pemberton, José Andrés Salvatierra, Cristopher Meneses y Kenner Gutiérrez.

Marín habló del tema el martes anterior, en el Día de Medios de Unafut previo al inicio del Clausura 2024 y volvió a hacerlo en Tigo Sports, en suelo norteño.

“Yo creo que definitivamente la identidad liguista en los últimos tiempos se ha ido perdiendo, han ido sacando poco a poco sacando esa identidad en toda la estructura del equipo, ya sean jugadores, exjugadores que estaban trabajando en liga menor. Entonces, claramente esa identidad se ha ido perdiendo.

”Respeto muchísimo porque nosotros no mandamos en el equipo, en la institución ni mucho menos, respeto las decisiones. Ellos sabrán por qué lo hacen, pero claramente yo no estoy de acuerdo. Creo que el tema de Pipo no se manejó bien, creo que había otras alternativas para que él continuara”, citó Marín en Tigo Sports.

Leonel Moreira dijo que toda esa controversia por la identidad y el ADN es complicada y que como líderes y jugadores profesionales, todos tratan de aportar su experiencia.

“Ya ese tema es muy controversial. Uno como líder trata de ayudar a los compañeros que vienen atrás sabiendo un poco de la historia. Yo soy uno de los que he tratado de conversar con amigos, allegados, con los mismos compañeros de trabajo con años de años, como el utilero (Wálter Rodríguez) que es uno de los aliados más grandes que puedo decir que tengo para tratar de entender en la institución en la que estoy”, relató Leonel Moreira.

“Lo he entendido y conforme me he empapado de la historia de la Liga he tratado de inculcarles y enseñarles a los compañeros que llegan y a los jóvenes. Eso es de un líder, tratar de enriquecerse con los compañeros y las personas que están alrededor, que tienen muchos años, que han vivido muchas cosas y uno tratar de ser un libro abierto”.

En cuanto al ADN, el guardameta dijo que todo vale en el fútbol, pero lo que más vale es el profesionalismo.

“Uno no puede quitar esa palabra, sino llegarle a lo que significa, entregándose en la cancha, saber en dónde estás, qué defendés. Como jugadores demostramos que queremos siempre luchar en la cancha por los colores que nos pongamos, indiferente sea aquí o fuera del país, siempre queremos defender la camisa a morir y en realidad creo que es algo que tal vez se le puede comparar a la famosa palabra ADN”, agregó.

Leonel Moreira es uno de los líderes de Alajuelense

