Luis Marín mete el dedo en la llaga y señala lo que él ve como un gran error de Alajuelense

En su época de jugador, Luis Marín fue capitán de Alajuelense, figura destacada por varios años con los manudos. Como técnico, tuvo la oportunidad de dirigir al equipo en una ocasión.

Luis Marín, actual entrenador de San Carlos, se refirió a su exequipo y señaló lo que, para él, es un error que la dirigencia rojinegra comete desde hace varios años.

Durante la actividad del Día de Medios organizada por la Unafut, donde integrantes de los diferentes clubes se presentaron previo al inicio del Clausura 2024, Luis Marín aseguró que Alajuelense se ha quedado sin ADN. Este comentario surgió a raíz de la reciente salida de Giancarlo Pipo González, quien fue capitán de los rojinegros y se unió a Sporting.

“Lo que voy a decir lo expreso con mucho respeto, porque desde hace mucho tiempo estoy fuera del club y no tomo decisiones. Creo que es un error y no solamente por el caso de Pipo, sino que esos errores se han venido cometiendo desde que salió Patrick Pemberton, McDonald (Jonathan) como salió, igual Meneses (Cristopher). José Andrés Salvatierra como salió, Johnny Acosta como salió, Allen Guevara y muchos otros más que han salido”, aseguró Luis Marín.

Luis Marín, técnico de San Carlos, estuvo presente en el Día de Medios de la Unafut y se refirió a lo que él considera una falta de ADN en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Para Marín, con esas decisiones de no renovar a figuras de varios años en el club, se ha venido eliminando el ADN liguista. Para él, el último de los caudillos que había en la Liga era Giancarlo González.

“Para mí es un error y reitero que lo digo con mucho respeto. Esos caudillos o líderes le transmiten a la gente nueva los valores de un club. Ricardo Chacón, Javier Delgado y Mauricio Montero me los transmitieron y con el tiempo, yo junto a Wilmer López se lo pasé a otros que iban llegando”, resaltó Marín.

Para Luis Antonio, cuando se quita gente de trayectoria se pierde todo y para él ahorita no hay nadie en Alajuelense que transmita ese sentimiento rojinegro de cuna. Marín comparó lo que sucede en Alajuelense con lo que pasa en Saprissa.

“Si usted ve el otro lado, en la acera de enfrente (Saprissa), se ve la diferencia. En Saprissa salió Bolaños, pero por un tema que él decidió no jugar más, pero no porque el club lo sacó. Ahí está Ariel Rodríguez, David Guzmán, Kendall Waston, el mismo Mariano Torres, quien no nació en Saprissa, pero chupó todo lo que es la institución y lo transmite a los demás”, expresó Marín.

Luis explicó que darle continuidad a un jugador con identidad del club no significa que siempre deba jugar. Opinó que esas figuras dan otro manejo del camerino e inculcan los valores de la institución que pasan de generación en generación.