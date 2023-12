Rodrigo Chaves: Choreco tendrá que responder por donación extranjera de ‘big data’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, declaró este miércoles que su asesor de imagen Federico Cruz, conocido como Choreco, tendrá que dar cuentas por la donación de información de big data recibida en la campaña electoral de manos de un asesor político argentino, a pesar de que la ley prohíbe y castiga los aportes de extranjeros.

Rodrigo Chaves niega conocer a argentino que hizo donación a su campaña presidencial

Así reaccionó el mandatario después de que, el lunes, Choreco declaró en la Asamblea Legislativa que el argentino José Norte, director de la compañía Reputación Digital, le compartía información de big data, término usado para referirse al análisis de grandes cantidades de información.

“Como no teníamos recursos, él la donó”, dijo Cruz, quien agregó que la información fue utilizada para la toma de decisiones en materia comunicación de la campaña de Chaves.

A raíz de ello, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió una investigación administrativa preliminar, sobre la “posible comisión de los delitos” de donaciones ilegales y donación de extranjero.

“Yo no sé qué tipo de relación tuvo él (Norte) con don Federico. Si se va a judicializar, a don Federico le tocará responder; nada más, son hechos muy sencillos”, indicó el mandatario durante la conferencia de prensa semanal desde Casa Presidencial.

El Código Electoral prohíbe y castiga las donaciones de foráneos y el ocultamiento de los aportes.

El presidente Chaves negó conocer a Norte. Lo describió como “un argentino” que se “quería dar crédito por mi elección”.

Chaves hizo referencia a la ponencia que Federico Cruz y José Norte presentaron en un congreso internacional, en Ecuador, a la que titularon: “Big data y cómo ganamos las elecciones en Costa Rica, ‘300 espartanos contra 2.800.000 de persas’”.

“Hubo mucha gente que se quiso llevar el crédito”, indicó el mandatario.

Luego, utilizó calificativos como “oportunistas” y “carroñeros” para describir a personas que trataron de obtener crédito por su triunfo electoral con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Norte calificó de absolutamente falso que haya participado en la campaña costarricense o que haya hecho alguna donación a Cruz.

“Nunca donamos datos ni entregamos información para la campaña de Rodrigo Chaves”, manifestó el argentino.

Choreco ya no forma parte de Comité Editorial

Chaves sostuvo que Choreco dejó de ser parte del Comité Editorial encargado de revisar las estrategias de comunicación de Casa Presidencial.

Si bien se le preguntó si ya no era su asesor, limitó su respuesta a que ya no participa en el grupo de trabajo que completan el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; y la jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros.

En una entrevista dada al Diario Extra, Chaves indicó que Choreco ya no era su asesor: “¡Dejó de serlo desde hace mucho tiempo!”. No obstante, el lunes, Cruz dijo que no sabía que ya no era asesor de imagen del mandatario.

Según el presidente, la salida de Choreco se debió a que ya no estaba participando en las reuniones del Comité Editorial, ya que comenzó a recibir otras ofertas de trabajo.

Asimismo, negó que haya sido un “asesor en el sentido formal” o que formara parte de la planilla de Casa Presidencial.