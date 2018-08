“Dejé el monasterio apenas se puso el sol, acompañado de un monje que debía guiarme hasta la parte menos peligrosa del descenso al valle; de ahí en adelante continué solo. En una parte del camino me dispuse a descansar por un momento debajo de un arbusto solitario, desde donde podía admirar el imponente paisaje desértico de la mística montaña. Estaba exhausto por la larga caminata y al poco rato caí en un sopor que me llevó a un estado de duermevela. En una especie de trance, comenzaron a desfilar imágenes de rostros muy queridos que me daban la mano y sonreían. Eran momentos de mucho amor. Pude identificar a algunos, pero no eran los rostros solamente, sino momentos, porque esos rostros también parecían fundirse en uno solo. Oí claramente una voz que me decía: He aquí a tu gurú.