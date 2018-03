Poco antes de su muerte, lo llamé al hospital y le dije: “Daniel: he encontrado la fórmula exacta para expresar lo que siento por vos”. “¿Ah, sí?”, me contestó. “Sí –le dije–: es una mezcla a partes iguales de afecto profundísimo con una admiración infinita”. Por pudor y discreción no diré lo que me respondió.