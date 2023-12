Wendy Guevara asegura que Sergio Mayer intentó engañarla

La creadora de contenido mexicana Wendy Guevara reveló que su compañero y amigo en La casa de los famosos Sergio Mayer quería que ella le cediera los derechos de su imagen.

Así lo dio a conocer la ganadora del reality show durante una conversación con el youtuber Adrián Marcelo, que se filtró en las redes sociales. En el video, Wendy detalla que luego de terminar el afamado programa en el que ambos participaron, le recomendaron a ella que se dejara asesorar por el también político y aunque ella no entendía por qué (pues ya tenía mánager), accedió.

En una de las ocasiones, Mayer le pidió que firmara unos papeles; sin embargo, cuando ella los leyó había detalles que no le calzaban, pues era un contrato para que él le administrara sus ganancias.

Wendy Guevara afirma que "ni loca" hubiese firmado el documento que Sergio Mayer (derecha) le dio.

“Entonces, en los papeles que me dio para firmar el pinche Sergio, me aventó un papel que dice: ‘Cedo mis derechos de cobranza de no sé qué”, comenzó diciendo la infuencer.

Ante ello, Wendy se negó a firmar el documento y confrontó a Mayer.

“Le dije: ¿Por qué me estás dando ese papel? Te lo juro, y ya van dos veces que me avienta ese papel”, añadió la influencer mexicana, quien añade que “ni loca” estamparía su firma en ese documento.

Pese a ese capítulo, Wendy aseguró que ella y el actor siguen manteniendo una relación de amistad. Eso sí, también fue enfática en que ella “perdona, pero no olvida”.

Wendy Guevara y Sergio Mayer se conocieron este 2023, durante la primera temporada de la versión mexicana de La casa de los famosos. Ambos formaron parte del conocido Team Infierno, junto a Nicola Porcella, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano.