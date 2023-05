El periodista Elias Alvarado, una vez más compartió en su cuenta de Instagram una vivencia que lo dejó perplejo. En medio de su trabajo como repartidor de comida, una señora le dio 100 dólares de propina.

“Normalmente me dan propina, no siempre, a veces me dan 5 dólares, 2 dólares, 1 dólar y yo lo agradezco mucho, pero lo que me acaba de pasar… estoy sorprendido”, menciona en el video.

Según contó, el comunicador llegó a la casa de una señora a dejar el pedido de un restaurante al que presta sus servicios. Una vez que entregó todo “hasta la cocina”, porque era bastante, la señora sacó un billete y se lo dio en las manos.

Vea lo que le pasó a Elias Alvarado en Estados Unidos: ‘Estoy sorprendido’

Alvarado menciona que cuando recibió la propina no sabía cuánto era, el asombro llegó cuando vio que eran 100 dólares, a lo que él de inmediato se disculpó con la señora porque no tenía cambio.

“Ella me vio y me respondió: tranquilo es suyo, déjeselo”.

Alvarado menciona que solo pudo agachar la cabeza y darle las gracias. Jamás se imaginó que alguien podría darle una propina tan jugosa por entregar una comida.

El video, en pocas horas, ya cuenta con más de 13.000 reproducciones y 270 comentarios, donde destacan mensajes positivos para el comunicador como : “Te lo mereces”.