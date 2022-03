Verónica Bastos presentará programa en Telemundo: ‘Estoy infinitamente agradecida con Dios’

Este 7 de marzo Telemundo estrena un nuevo programa de entretenimiento y en él figura una costarricense: Verónica Bastos, quien vuelve a las casas del público hispano con La mesa caliente, nueva propuesta de entretenimiento en la que además compartirá pantalla con Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Alix Aspe.

El espacio de actualidad se transmitirá de lunes a viernes a las 3 p.m. y, según manifestó Ronald Day, presidente de entretenimiento y contenido de Telemundo “La mesa caliente será un espacio que le ofrecerá a la audiencia los acontecimientos de cada día desde una perspectiva mucho más personal y orgánica, con cuatro extraordinarias mujeres que representan distintas culturas, puntos de vista y generaciones”.

“Con el estreno de este nuevo formato, nuestra programación de las tardes contará con una parrilla completa y continua de programación original que cubrirá una amplia variedad de temas informativos con los personajes y celebridades favoritas de la comunidad latina”, agregó.

En esta cadena, Bastos, quien suma más de 20 años de carrera, ha participado en programas como La casa de los famosos, sin censura, Suelta la sopa y En casa con Telemundo.

Verónica Bastos, originaria de Alajuela, habló de esta nueva experiencia y de su vida personal. Además, se refirió a que estaría encantada de ser parte de la segunda temporada del reality La casa de los famosos, sin censura, proyecto en el que participó en el 2021.

En La mesa caliente, la costarricense Verónica Bastos integrará un elenco de lujo junto a Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Alix Aspe. Foto: Cortesía

--¿En qué etapa de su vida llega La mesa caliente?

En la mejor. Estoy plena, soy una mujer completa: mamá, esposa, hija y hermana que disfruta su trabajo y, sobre todo, hacer un programa con mensaje, con discusión entre mujeres y que toca temas que a todos nos interesan. Participar en este espacio diario en la TV de Estados Unidos es un verdadero regalo y privilegio.

“Presentaremos cuatro voces de cuatro mujeres distintas, con diferentes edades y etapas de su vida. Imagínate que vamos desde Alix que es un jovencita, soltera y sin hijos, hasta Giselle que es una guapa abuela. Myrka y yo somos mamás: yo de una adolescente y Myrka de una hija influencer seguida por millones en el mundo entero”.

[ Verónica Bastos se sincera sobre su distanciamiento de la televisión: ‘Estaba muy asustada por la pandemia′ ]

--¿A qué Verónica veremos en La mesa caliente?

La Verónica que tiene la edad y la experiencia para analizar desde su perspectiva lo que está pasándonos como humanidad, como sociedad y como familia. No podemos olvidar lo que hemos vivido estos dos últimos años de pandemia. Quiero construir entre la comunidad latina en Estados Unidos un lazo de unión y ayuda entre nosotros.

--¿Qué puede decir de sus compañeras? ¿Cómo es la química entre ustedes?

La química ha sido maravillosa. Estoy súper feliz y honrada de trabajar con ellas. Myrka Dellanos es una institución en el periodismo, recuerdo que cuando empezaba mi carrera un día pude estar en el estudio de su programa Primer Impacto y entrevistarla; ella es inspiración total para mí.

“Gigi (Giselle Blondet) fue la primera gran conductora con la que trabajé cuando llegué a Estados Unidos: ella hacía los domingos, en el horario estelar, Nuestra Belleza Latina y yo Sal y Pimienta cuando terminaba. Con Alix hago En casa con Telemundo y desde que llegué al programa hemos hecho una química maravillosa, todo el mundo nos decía: ‘ustedes dos son dinamita pura juntas’ y mira nos juntaron de nuevo en La mesa caliente.

--¿Qué destaca de cada una y qué es lo que quiere compartirles de su experiencia y esencia?

Su entrega, su fortaleza y su tesón. Tanto Myrka como Giselle son dos grandes de la TV en Estados Unidos, cuentan con muchos años de experiencia y con grandes éxitos televisivos en sus carreras; son mujeres muy queridas y respetadas en el medio, cuentan con una gran credibilidad. Yo vengo a aportar lo que sé del mundo del espectáculo, vamos a tocar las noticias más importantes y tendremos de invitados, en nuestra casita, a los artistas que son noticia.

--Ahora muchas personas consumen “la noticia” directo de los protagonistas, quienes cuentan mucho a través de las redes sociales. ¿Cuál será su propuesta informativa?

Ellos cuentan lo que quieren decir. Yo cuento lo que en verdad pasó; están pasando tantas cosas que cada una de nosotras va a traer un tema diferente a la mesa.

“Myrka presentará lo que es la noticia del día, Giselle la noticia para llenar el espíritu, los corazones, las que nos traen un halo de esperanza. Alix trae todos los temas que les interesan a los jóvenes y que las mamás debemos saber: tendencias y nuevos retos de las redes. Y yo todo lo que es entretenimiento y, por supuesto, las noticias que pasan con ellos (las figuras del mundo del espectáculo).

--Usted suma más de 20 años cubriendo espectáculos. ¿Cómo se reinventa?

Chavela Vargas decía: ‘mientras vayas con tu verdad de frente, te va a ir bien…’ y esta es mi verdad. No paro, estoy en constante movimiento, vivo en una de las ciudades del mundo que más mezcla de seres humanos tiene. Tengo claro que mi público es muy variado y con esa mezcla diversifico mi propuesta. El ser latino no nos hace iguales a todos: tengo claro lo que le gusta a los mexicanos y qué le gusta a los boricuas o a los centroamericanos; son gustos muy variados y yo me muevo perfecto en todas las aguas.

La costarricense Verónica Bastos es una de las presentadoras latinas con más experiencia en el mundo del entretenimiento. Foto: Cortesía (Cortesía)

--¿Cómo ha sido para usted convertirse en figura? En pantalla siempre se ha mostrado como la amiga de la audiencia, pero, ¿pesa de alguna manera ser tan visible?

Para nada. Así ha sido mi vida desde muy jovencita. Yo agradezco cada día el cariño del público porque son mi familia. A mí me encanta que se me acerquen, me abracen, me sonrían, ver sus miradas de cariño y sus palabras de admiración: esto siempre me conmueve mucho. Eso no tiene precio.

“El día que dimos la noticia de que iba a hacer La mesa caliente, lloré todo el día de ver tantos y tantos mensajes tan amorosos que me mandaron personas que no conozco, pero algo habré hecho en sus vidas para que me escriban con tanto afecto, como si me conocieran. Bueno, seguramente ellos sí me conocen, porque me ven todos los días en la TV. No tengo con qué pagarles tanto amor.

--Según se ve en su Instagram, usted no es de “estar figurando”, es cierto que usa la plataforma para mostrarse, pero sobre todo, para informar del acontecer mundial… ¿cuál es su razón?

Porque soy periodista, lo traigo en la sangre, lo mío es informar. También pongo extractos de mi programa en redes Lenguilargoslive, mis entrevistas para la TV con famosos, las imágenes desgarradoras de la invasión a Ucrania, o que llegaron más vacunas a Costa Rica y donde las están poniendo.

“Es mi canal de comunicación, que debe servir para algo y no para que me vean en bikini (risas). Seguramente tendría más seguidores, pero los que me siguen ahí saben que conmigo van a estar informados (cuenta con 744.000 seguidores).

--¿Cómo está su familia? Su hija Amanda es toda una adolescente, ¿cómo ha sido verla en diferentes etapas?

Amanda es una maravillosa adolescente y está viviendo una de las mejores etapas de su vida. No paro de admirarla y disfrutar del maravilloso ser humano en el que se ha convertido. Soy la mamá más orgullosa, ella es como su padre (Alexis Núñez): organizada, seria y centrada; yo no tanto. También es muy responsable, estupenda estudiante, que en eso sí se parece a mi. Ella es la mezcla perfecta entre su papá y yo.

--¿Cómo se siente Verónica a nivel personal?

Completa e infinitamente agradecida con Dios por el regalo de la vida, primero que todo por tener salud, por tener a mi familia en Costa Rica bien y por este nuevo programa que a partir de este 7 marzo inicia por Telemundo.