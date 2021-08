Verónica Bastos se sincera sobre su distanciamiento de la televisión: ‘Estaba muy asustada por la pandemia′

Verónica Bastos presenta el espacio que sale al aire en Telemundo de lunes a viernes a las 10 a. m. (hora tica). (Cortesía Verónica Bastos)

Tras estar alejada de la televisión por más de un año, la presentadora y periodista costarricense Verónica Bastos está de regreso en Telemundo para conducir el nuevo programa estrella de la cadena latina en Estados Unidos.

Se trata de La casa de los famosos: sin censura, un espacio que se trasmite de lunes a viernes a las 10 a. m. (hora Costa Rica), donde se presentan todos los detalles de lo que ocurre con los participantes dentro La casa de los famosos, el reality show que está basado en la exitosa franquicia Big Brother VIP.

Ahí 16 personalidades hispanas conviven dentro de la misma casa y la audiencia puede ver todo lo que sucede dentro, en tiempo real, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Entre los famosos participan figuras como los intérpretes Gaby Spanic, Alicia Machado y Pablo Montero; y según Bastos ya “ha dado mucho de qué hablar”.

Este es el primer espacio de este tipo que la nacional conduce en mucho tiempo, pues los últimos programas en los que estuvo fueron de noticias de espectáculos. Sin embargo, años atrás, había tenido una experiencia similar al presentar una sección sobre Big Brother VIP en México, cuando formaba parte del programa La oreja, de la cadena Televisa.

“Esta es una gran oportunidad, es el programa más importante ahorita de la cadena y que me den este chance de llegar de nuevo al público latino en Estados Unidos y que me den ese voto de confianza junto a Jorge Bernal, Héctor Sandarti y Jimena Gallego me hace sentir contenta y honrada porque ellos tienen muchas opciones de personas para elegir y que me llamaran a mí fue muy bonito”, asegura la costarricense, radicada desde hace mucho en Florida.

Precisamente el tipo de programa fue lo que pesó para que Bastos dijera “sí” a regresar a la televisión, luego de haber renunciado a Suelta la sopa a inicios del 2020 y alejarse de los foros desde entonces.

La periodista y presentadora considera que estar en un espacio conduciendo al lado de sus amigos, como Jorge Bernal, es muy importante para ella en esta etapa de su vida.

Además, reconoce que cuando se enteró de que había algunos amigos suyos dentro de la casa (como Pablo Montero y Alicia Machado) y que compartiría la conducción con Jorge Bernal, con quien ya había trabajado antes, estos también fueron factores determinantes para aceptar la oportunidad, que llegó mientras vacacionaba en Costa Rica.

“A estas alturas de mi carrera espero divertirme, pasármela bien y hacer programas con amigos que quiero y este proyecto me trae todo eso, reúne todas las características. Además, a mí me gusta mucho espiar lo que hacen los famosos y aquí los tengo metidos en una casa y me parece muy interesante ver cómo reaccionan las personas ahora sin teléfono, sin comunicación con el exterior después de todo lo que hemos vivido con esta pandemia que siento que a todos nos ha cambiado de alguna manera”, explica.

Bastos es enfática en que debido a su experiencia en Big Brother VIP, conoce muy bien este tipo de programas y le trae muy buenos recuerdos. Asimismo el horario le servía, lo que también pesó en su decisión.

Por otro lado, considera que es una oportunidad para que el público conozca verdaderamente a los artistas y de una u otra forma, los humaniza.

“Siento que es muy interesante conocer el verdadero yo de los artistas. Creo que es una forma bien interesante de que el público que los admira y los ve en telenovelas o los ve cantando en escenarios, pueda conocer a la persona, esa que está dentro, esa que se levanta temprano, que tiene hambre, que tiene mal humor, que tiene ojeras... y me parece que es un experimento social juntar a tantas personas tan diferentes, con caracteres tan fuertes y tan famosos, en una casa”, detalla.

Temor a la pandemia

Aunque después de salir del afamado programa de espectáculos Suelta la sopa la costarricense siempre se mantuvo trabajando, procuró que todos sus proyectos se hicieran desde su casa. Uno de ellos es Lengüilargos Live, un espacio de espectáculos que se trasmite en vivo todos los días a las 5 p. m. (hora tica) por redes sociales.

Verónica Bastos asegura que rechazó varios proyectos durante la pandemia por temor a enfermarse. (Cortesía Verónica Bastos)

Bastos explica que la llegada de la pandemia le generó mucho temor y por un buen tiempo no salió para nada de su hogar, en el que se mantuvo junto a su hija, Amanda, y su esposo, Alex Núñez.

“Antes de este proyecto ya me habían ofrecido otras cosas, pero había dicho que no porque estaba muy preocupada por la pandemia. Yo me encerré en mi casa y no quería salir e incluso había estado haciendo cosas pero todo lo que aceptaba era vía Skype o vía Zoom”, detalla.

Incluso su esposo, quien es productor, le creó un set dentro de la casa, para que ella pudiera seguir trabajando.

“Desde ahí he estado haciendo algunos programas y los Lengüilargos también, pero no había querido regresar a un foro de televisión porque me preocupaba mucho la situación que estábamos viviendo con la pandemia, porque muchos de mis compañeros se habían enfermado también”, añade.

Ya vacunada y conociendo un poco más sobre el virus, decidió regresar a su pasión.

Sin embargo, su perspectiva sobre el trabajo y la vida, de alguna manera cambió. Ahora busca oportunidades en las que pueda compartir con personas que quiere y se pueda “divertir”.

“Este proyecto me hizo regresar y que me dieran esas ganas de volver a un foro de televisión y hacer lo que me gusta, porque sí he estado bastante escéptica pues me parecía que el momento que estábamos viviendo era muy difícil y no quería enfermarme.

“Busco proyectos que me diviertan, que me hagan sentir bien, que me reten a hacer cosas diferentes y a trabajar con gente que quiero. Sobretodo porque la hemos pasado muy mal en esta pandemia como humanidad y entonces, lo mejor que nos puede pasar en este momento es regresar al trabajo y hacerlo con el mayor amor y profesionalismo posible, porque para mí eso siempre ha sido muy importante”, finaliza.