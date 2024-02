Vea todos los tráilers del Super Bowl: ‘Deadpool y Wolverine’, ‘Planeta de los simios’, ‘Kung Fu Panda 4′

Como no solo de fútbol americano vive el hombre, cada año en el Super Bowl miles de personas se conectan al partido para ver los adelantos de películas que se estrenarán pronto. Así pasó este domingo 11 de febrero, en la final de la National Football League (NFL) entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers. El resultado del encuentro fue a favor de Kansas, pero los fans del cine también salieron ganando.

Durante el partido, en el que además destacó la presencia de la cantante Taylor Swift -quien viajó desde Japón hasta Las Vegas para apoyar a su novio Travis Kelce, jugador de Kansas,- también se estrenaron varios adelantos de producciones cinematográficas.

Posiblemente, el tráiler de Deadpool 3 fue uno de los más esperados por los fans. En el video se ve a Ryan Reynolds de nuevo en el traje del antihéroe, listo para afrontar nuevos y estrafalarios retos. Además, esta vez contará con el apoyo de un querido personaje de Marvel, Wolverine, encarnado por Hugh Jackman. El estreno está pactado para julio.

Más tráilers en el Super Bowl 2024

Mi villano favorito 4: El querido Gru cambió por completo su vida. Ahora está casado, tiene a sus tres lindas hijas y se convirtió en padre de un niño. En el Super Bowl se presentó un teaser del filme, que estará en cines en julio.

A Quiet Place: Day One: La tercera entrega de la saga contará con grandes actores como Lupita Nyong’o, Joseph Quinn y Djimon Hounsou. Se estrena en junio.

If: Protagonizada por Ryan Reynolds y John Krasinski narra la historia de una niña que puede ver a los amigos imaginarios de otras personas.

Kung Fu Panda 4: En marzo estará disponible la nueva aventura de Po como guerrero dragón, pero ahora convertido en un maestro que debe de buscar a su sucesor.

Kingdom of the Planet of Apes: La película está ambientada varias generaciones después del reinado de César. Los simios dominan el mundo, mientras que los humanos están escondidos.

The Fall Guy: Ryan Gosling interpreta a un doble de acción quien tuvo un grave accidente durante un rodaje.

Twisters: Continuación de Twister, la película de los 90. El filme es protagonizado por Daisy Edgar-Jones y Glen Powell.

Wicked: Basada en el musical de Broadway con el mismo nombre, tiene en sus filas a Cynthia Erivo y Ariana Grande.