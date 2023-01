‘The Last of Us’: ¿Cuándo sale el capítulo 3?

'The Last of Us' llega a la tevé con grandes expectativas y exigencias de legiones de fans en el mundo. Foto: HBO

Luego de un potente capítulo 2 de The Last of Us donde vimos cómo la gente perdía la vida para proteger a sus seres queridos, tenemos ahora la fecha, hora y canal confirmado del tercer episodio de la serie y que podría marcar un antes y un después para Joel y Ellie en su camino a Wyoming para encontrar a Tommy.

HBO reveló en el avance que se verán a Bill Y Frank, personajes con los que Joel mantenía comunicación a través de la radio con una codificación especial que Ellie descubrió que irradiaba peligro en caso suene alguna canción de los años 80. En este caso, sonó Never let me down de Depeche Mode.

¿Qué día sale el capítulo 3 de The Last of Us?

HBO confirmó que el capítulo 3 de The Last of Us llegará el domingo 29 de enero a las 8 pm. (hora de Costa Rica).

¿Dónde se podrá ver el capítulo 3 de The Last of Us?

El tercer episodio se podrá observar ver a través de la señal de HBO en su canal oficial y también en su plataforma de streaming, HBO Max.

¿Qué pasó en el capítulo anterior de The Last of Us?

Un intenso episodio fue el que se vivió ya que perdimos a nuestra querida Tess (Anna Torv) luego de que esta revelara que estaba infectada y que el hongo la estaba matando a diferencia de Ellie, demostrando así que es inmune, sacrificándose por el grupo con una horda de infectados.

Tess se fue de la serie tras vencer a los “chasqueadores” junto a Ellie y Joel en el museo, en una de las batallas más intensas en lo que va de The Last of Us.

