Sindicato pide a Contraloría investigar si Huawei faltó a la ley con evento para el ICE

La Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel) solicitó este lunes a la Contraloría General de la República indagar si la empresa Huawei habría infringido la Ley General de Contratación Pública (Ley Nº 9986) al organizar una actividad social para funcionarios del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Para la organización sindical, la empresa china podría haber incurrido en una conducta tipificada como causal de sanciones en el inciso S del artículo 119 de esa normativa.

Según este, un particular podría ser sancionado por “invitar a personas funcionarias públicas a participar en actividades organizadas o patrocinadas por el proveedor ordinario o potencial, dentro o fuera del país, cuando no formen parte de los compromisos de capacitación formalmente adquiridos por la entidad que promueve el concurso o no sean parte del proceso de valoración objetiva de las ofertas”.

El inciso señala que dentro del alcance de la infracción “se incluye la invitación a asistencia a congresos, seminarios o cualquier otra actividad, por cuenta del proveedor, excepto si forma parte de los planes de capacitación ordinarios o las actividades autorizadas expresamente por el superior jerárquico, en forma razonada, con la cual demuestre el beneficio para la Administración”.

Huawei quedaría expuesta a sanción

Acotel solicitó específicamente al Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría determinar si existe alguna acción u omisión reprochable respecto a la actividad realizada por Huawei Technologies Costa Rica S. A. en el Hotel Hilton, el pasado 26 de abril.

Al parecer, la reunión social, de la cual circularon videos, se habría llevado a cabo al finalizar una presentación convocada por la empresa china. La invitación general establecía que se trataba de una actividad exclusiva para el ICE.

A ese evento, según la gestión de Acotel, asistieron empleados en puestos de jefaturas con poder de decisión sobre procedimientos de compra adjudicados (incluso sin concurso público). También habrían asistido directores de proyecto y administradores de contrato del negocio de Telecomunicaciones del Instituto.

La denuncia se encontraba en estudio de admisibilidad. En caso de que la Contraloría la admita para investigación deberá determinar si existe motivo de sanción; Huawei se expondría a una inhabilitación de entre 6 meses y hasta dos años para concursos que promueva el ICE.

La Nación envió la mañana de este lunes consultas a Huawei sobre la presentación de esta queja, pero también para conocer si tiene entre sus prácticas empresariales la organización de este tipo de actividades. Se está a la espera de respuesta.

La Fiscalía de Probidad confirmó el 17 de mayo que abrió de oficio una causa judicial para determinar si los empleados del ICE habrían incurrido en el delito de cohecho con su participación en el evento de la firma china. Entretanto, la Procuraduría de la Ética también valoraba investigar una posible falta al deber de probidad.