Cuando comencé a ver Seven Seconds, serie original de Netflix que está disponible desde finales de febrero, pensé que sería una producción de ciencia ficción o suspenso. Verán, no me gusta ver los tráilers para evitar, según yo, estar contaminado con imágenes preconcebidas que puedo crear en mi mente. Prefiero empezar una serie, como dicen por ahí, con ojos vírgenes.