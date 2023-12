Periodista Natalia Suárez tuvo éxito en la maratón de Valencia, en España

Esta semana, los seguidores asiduos de Telenoticias en su edición matutina notaron la ausencia de Natalia Suárez en la presentación del noticiario.

El motivo fue que la periodista pidió unos días de vacaciones para irse hasta España y así cumplir una meta más en el atletismo, una de sus más grandes pasiones.

Natalia Suárez cumplió un gran sueño que cualquier corredor desearía: ser parte de la exigente maratón de Valencia, en España.

Desde el pasado domingo 3 de diciembre, Suárez viajó a Europa para participar de la maratón de Valencia, una de las más relevantes en el planeta.

A través de su perfil en Instagram, compartió detalles de esta experiencia, mostrando imágenes y emociones tras el desafío. Según contó en sus publicaciones, completó la maratón con éxito y logró un gran tiempo: hizo el recorrido en 3 horas y 12 minutos.

La maratón de Valencia cuenta con miles de atletas que vienen de todas partes del mundo. Suárez fue parte de la legión tica que fue a participar.

“Correr es un sentimiento”, expresó en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 32.000 personas.

Las felicitaciones y muestras de apoyo no tardaron en llegar desde distintos frentes, incluyendo colegas y amigos. Gustavo López Cárcamo, su excompañero de Telenoticias, expresó sus felicitaciones para su colega: “Excelente Naty”, le escribió el periodista deportivo, quien también es conocido por su afición al atletismo.

Otros seguidores le dejaron comentarios de apoyo como “eres poderosa”, “¡qué carga!”, “qué tiempazo, y siendo una mujer trabajadora, madre y esposa. Mucha admiración”, entre otros comentarios de cariño.

Suárez es conocida por su pasión (y habilidad) por el atletismo desde hace ya varios años. De hecho, en octubre del 2019, la periodista de Teletica ganó la carrera de 30 kilómetros de la exigente Flamingo Beach Marathon, algo que en su momento ella contó que no se esperaba.

La periodista y presentadora de noticias de Canal 7, Natalia Suárez, fue la mejor en la distancia de 30 kilómetros en la carrera de Flamingo en Costa Rica, en el 2019. (Rafael Pacheco Granados)

En esa competencia se llevó la victoria con un tiempo de 2:27:02. “Sabía que iba bien, pero no tanto. Pero al kilómetro 14 un señor me gritó que iba de primera y me puse nerviosa”, dijo a La Nación en ese momento.

Natalia tiene 34 años de edad y lleva poco más de seis años de correr formal o regularmente. Previamente, la comunicadora había contado a La Nación que ella corre de tres a cuatro días por semana, siempre por las tardes, porque trabaja desde muy temprano, y dos veces a la semana hace entrenamiento de fuerza en el gimnasio. “Corro porque es adictivo, me gusta mucho y me hace feliz”, expresó anteriormente.

Desde hace trece años, Suárez labora para Telenoticias y actualmente está a cargo de la edición matutina del noticiario.